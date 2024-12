Z razstavo bodo pomagali bolnim in ostarelim

Galerija ARS na goriškem Travniku gosti razstavo Umetniki za Karitas, ki je rezultat 30. mednarodne likovne kolonije na Sinjem Vrhu. Na razstavi so predstavljena izbrana dela priznanih umetnikov iz Slovenije, Hrvaške in Ukrajine, med katerimi so Darko Slavec, Ihor Nesmiianov, Jana Humar, Klavdij Tutta, Laura Kumprej, Lojze Čemažar, Marta Jakopec Kunaver, Miljenka Šepić, Mirjana Matić in Veljko Toman. Poleg teh del zbirko dopolnjujejo še druga likovna dela, ki so jih darovali drugi ustvarjalci in podporniki. Projekt vodi Škofijska Karitas Koper, ki že vrsto let s tem dogodkom združuje umetnost in dobrodelnost.

Na torkovem odprtju razstave je prisotne nagovorila Franka Žgavec, predstavnica Kulturnega centra Lojze Bratuž. O pomenu in poslanstvu projekta je spregovorila koordinatorka Marjana Plesničar Jezeršek, ki je predstavila geslo letošnje kolonije Mostovi upanja. Ob tem je razložila, da bodo zbrana sredstva namenjena pomoči ostarelim in bolnim, ki se pogosto soočajo z osamljenostjo. »Odločili smo se, da bomo z zbranimi sredstvi poskusili zgraditi čim več mostov do pomoči potrebnih. Ker še vedno opažamo veliko osamljenosti med ostarelimi in bolnimi, bomo izbrana sredstva namenili za lajšanje njihovih stisk,« je povedala Marjana Plesničar Jezeršek, po kateri projekt opozarja, da so starejši in bolni pomemben del naše družbe in da je treba graditi poti povezovanja do vsakega posameznika. Razstava dokazuje, da umetnost presega svoje meje in postaja most, ki povezuje ljudi ter prinaša upanje tistim, ki ga najbolj potrebujejo.

Združujejo lepo in dobro

Dogodek je obogatil prispevek likovne kritičarke Anamarije Stibilj Šajn, ki je v svoji predstavitvi razstavljenih del in umetnikov poudarila visoko kakovost likovnih izdelkov ter humanitarno noto projekta. »Vsi likovni ustvarjalci, ki so se v teh letih zvrstili na Sinjem Vrhu, so pokazali ne le izjemen občutek za likovna izrazna sredstva, temveč tudi globoko sočutje do sočloveka,« je pojasnila likovna kritičarka in opozorila, da kolonija združuje lepo in dobro, umetnost in odprtost srca.

Razstava Umetniki za Karitas tako presega zgolj estetsko vrednost umetniških del in nosi globoko sporočilo solidarnosti, sočutja in človečnosti. Ob tej priložnosti je bil izdan tudi katalog. Na dogodku sta zbrane z glasbenim nastopom navdušila Filippo Panozzo in Leonardo Prestento, mlada kitarista glasbene šole Emil Komel iz razreda profesorice Martine Gereon.

Razstavljena dela bodo na ogled do konca januarja v času obratovanja Katoliške knjigarne. Vsa zbrana sredstva od darov za likovna dela bodo namenjena pomoči ostarelim in bolnim na območju Škofijske Karitas Koper.