Za EPK 2025 bo vozilo več taksijev

Goriška občina je objavila razpis za pridobitev dodatne taksi licence. Preko razpisa bodo izdali tudi tri nova dovoljenja za ponujanje storitve najema vozila z voznikom. Prijave bodo zbirali do 15. avgusta na deželnem spletnem portalu SUAP, dodatne licence za taksije in voznike izdajajo v vidiku naraščajočega števila obiskovalcev Evropske prestolnice kulture 2025, ki so ga beležili že v lanskem letu. Z dodatnim taksijem in z večjim številom voznikov bodo uresničili del načrta za mobilnost, s katerim želi občina okrepiti povezave v vidiku EPK 2025.

Po podatkih, ki jih je zbrala deželna agencija za turizem PromoTurismo FVG, je leta 2023 Gorico obiskalo skoraj 13 odstotkov turistov več kot leta 2022. Letos so med januarjem in marcem beležili 25 odstotkov obiskov več kot v istem obdobju lani. Največ je poraslo število tujih državljanov, ki obiščejo Gorico. Na naval ljudi, ki ga predvidevajo v prihodnjem letu ob EPK 2025, pa se je treba ustrezno pripraviti.

»Glede na znatno povečanje števila obiskov, ki smo ga beležili že v lanskem letu, in ki bo v vidiku EPK še porasel, želimo še dodatno okrepiti storitve, povezane z mobilnostjo. Taksijem in voznikom pa želimo zagotoviti najboljše možne delovne pogoje,« je pojasnil goriški občinski odbornik za turizem Luca Cagliari.

Maksimalno število vozniških licenc, ki ga lahko izdajo na občini, je točno določeno. V Gorici je predvidenih največ osem taksi licenc, aktivnih pa je trenutno sedem. Za storitev najema avtomobila z voznikom lahko goriška občina izda največ 15 dovoljenj, trenutno pa jih je aktivnih 12. Na javni razpis za pridobitev licence se lahko prijavi, kdor je vpisan v register voznikov. Pogoj za prijavo je tudi lastništvo ali popolna razpoložljivost (vključno z lizingom) vozila, za katerega bo izdano operativno dovoljenje. Vsi pogoji za prijavo so objavljeni na spletni strani goriške občine. Dodatne informacije nudijo tudi po elektronski pošti (suap@comune.gorizia.it) ali preko telefonske številke 0481 383454.