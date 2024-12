Za gostince je EPK zagonetka

»Bomo videli, kaj nas čaka,« je odgovor večine goriških gostincev, ki na prihajajoče leto 2025 gleda z zdravo mero zaskrbljenosti, vendar tudi z velikim zaupanjem, da bo to enkratna priložnost. Dobra dva meseca pred odprtjem EPK 2025 pogrešajo predvsem točen program dogodkov, da se lahko začasa pripravijo, obenem pa večjo koordinacijo med samimi gostinskimi obrati. Težko si predstavljajo, čemu gredo naproti, konkretnih informacij je namreč zaenkrat bore malo. Sprašujejo se, koliko obiskovalcev bosta Gorica in Nova Gorica v novi vlogi Evropske prestolnice kulture prinesli in na kakšen način bi lahko le-tem najbolje ustregli.

»Če z gotovostjo vem, da bo na določen dan v mestu odmeven dogodek, se lahko predhodno organiziram, prilagodim urnike, zaposlim več osebja,« ugotavlja Michela Fabbro. »Žal se mi zdi, da se občinska uprava pogosto ne zaveda, katere so potrebe in težave gostinskega sektorja,« še pravi Miriam Graunar in izpostavi, da je dandanes težko najti osebje. Gostinci se strinjajo, da bo nemara treba dodatnih zaposlitev, predvsem poleti. Posebno zoprna pa je na tem področju postala birokracija, pravijo pri štandreški gostilni Turri. Urnikov zaenkrat nimajo namena spreminjati. Vprimeru, da bo potreba velika, pa so pri restavraciji Rosenbar pripravljeni prilagoditi tudi to. Goriški gostinci nočejo sprevreči svojih menijev v vidiku EPK, ostali bodo zvesti svoji tradicionalni ponudbi, saj so mnenja, da želijo obiskovalci okusiti prav tipične krajevne jedi.