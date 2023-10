Za ponovni zagon športnega združenja daroval 120.000 evrov

»Že dolgo smo iskali pomoč, da bi lahko odplačali kratkoročni dolg, potrkali smo na različna vrata, a nismo prišli do rešitve. Naposled se je pri nas oglasila oseba, ki sedi na moji levi in ki predstavlja družino Thaqi,« je včeraj na sedežu goriškega športnega združenja UGG povedala društvena predsednica Elisa Hoban.

Ob njej je sedel Mefail Thaqi, podjetnik po rodu iz Kosova, ki je športnemu združenju UGG daroval 120.000 evrov. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je zaradi vojne zapustil rojstni kraj in zatem v Gorici odprl gradbeno podjetje Goni. »Prispeval sem z veseljem, upajmo pa, da bo donacija rešila združenje UGG. Brez športa v Gorici, kaj lahko ponujamo našim otrokom?« je dejal Thaqi in poudaril, da njegovo podjetje kakorkoli ne bo sodelovalo pri obnovitvenih delih, ki jih načrtujejo v Ulici Rismondo. »Športni objekt UGG seveda ni edini kraj, kjer se lahko Goričani družijo, telovadijo ali pa prirejajo kulturne dogodke, je pa edini, kjer je vse to možno pod isto streho,« je o pomenu stavbe za goriško občino dejal župan Rodolfo Ziberna, ki se je udeležil včerajšnjega srečanja na sedežu UGG.

Vzdrževanje društvenega sedeža, mogočne stavbe, ki je že v drugi polovici 19. stoletja gledala na Trg Battisti (takrat Trg Ginnastica), več let močno pritiska na blagajno športnega združenja UGG. »Po covidu so se težave le še povečale,« je povedala predsednica Elisa Hoban.