Za surovine se bodo udarili predvsem z italijanskimi mlini

Ajdovski Mlinotest je sredi velikega investicijskega cikla, v letu in pol bodo v popolno prenovo tovarne testenin, nov pšenični mlin, novo skladišče zamrznjenih pekovskih izdelkov in digitalizacijo poslovanja ter proizvodnih procesov vložili dobrih 12 milijonov evrov. Kot pojasnjuje predsednik uprave Mlinotesta, Danilo Kobal, bodo tako pridobili na kakovosti izdelkov in povečali zmogljivost proizvodnje. »V teh izredno zaostrenih razmerah na ta način dvigujemo tudi našo konkurenčnost, kajti to je edini način, kako lahko preživimo na tem neizprosnem trgu,« pravi Kobal, ki priznava, da zaradi pomanjkanja žitaric na globalnem trgu kar s strahom pričakujejo jesen. Po prenovi tovarne sušenih testenin se bo ta ponašala z najnovejšimi proizvodnimi linijami z najsodobnejšo italijansko tehnologijo, ki na tem področju velja za vodilno v svetovnem merilu. Tretjina nove opreme za nov pšenični mlin je že nameščena. Pred dvema mesecema so zagnali še novo skladišče zamrznjenih pekarskih izdelkov, katerih prodaja na področju izvoza precej raste.Italija in Hrvaška sta za Mlinotest največja izvozna trga. Z novimi posli, ki so jih pridobili v zadnjih šestih mesecih na področju zamrznjenih pekarskih izdelkov, se bo izvoz v zahodno sosedo še povečal. »Konkurenčni smo s cenami in kakovostjo,« ugotavlja Kobal. Poleg omenjenih, v Italijo izvažajo še nekaj mlevskih izdelkov, lepo se utrjujejo glede zamrznjenih veganskih tort, medtem ko testenin tja izvozijo le za vzorec.Sicer pa se kot živilskopredelovalno podjetje tudi oni srečujejo z vrtoglavim porastom cen surovin. Prva drastična podražitev se je zgodila že lansko jesen. Takrat je, tako Kobal, šlo v veliki meri za špekulacijo, saj pravega razloga za pomanjkanje surovin na globalnem trgu ni bilo, razen nekoliko slabše letine pri durum pšenici. Dodaten pospešek dražitvam pa se je zgodil z vojno v Ukrajini, kar je botrovalo zgodovinsko visokim cenam. »Mlinarstvo, testeninarstvo in pekarstvo je ob oljaricah zaradi tega najbolj prizadeto. Cene pšenice in koruze so v zadnjem letu zrasle za približno 80 odstotkov, če pa primerjamo z dvema letoma nazaj, gre za 180-odstotni dvig. Cena durum zdroba, ki je osnovna surovina za testenine, se je dvignila za sto odstotkov, enako je s ceno koruze in ječmena,« našteva Kobal in dodaja, da je v tej situaciji za proizvajalca praktično nemogoče, da ne podraži končnih izdelkov. »Letos smo eno podražitev že izvedli, poudariti pa moram, da dvigov cen tako surovin kot energije, embalaže in dela, nismo niti približno prenesli na končno ceno izdelkov. Z novo žetvijo nas čaka nova, več milijonska porcija. In prisiljeni smo ponovno dražiti izdelke. Če smo lani dali 10 milijonov evrov za pšenico, jih bomo letos verjetno 18 ali 19,« napoveduje Kobal. Novo žetev bodo dočakali s praznimi skladišči in pričakujejo, da bo na trgu dobesedno borba za surovine. »Na trdo se bomo “udarili” predvsem z mlini iz Italije,« predvideva Kobal.