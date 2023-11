Začeli pripravljati odlok o plovnosti reke Vipave

Dan Soče je vsakoletno spominjanje ter razmišljanje o pomenu, ki ga ima reka s svojimi pritoki za celotno območje in za vsakega posameznika. Ta dan so s podpisom pisma o nameri leta 2011 potrdili vsi župani slovenskega dela porečja reke ter Ministrstvo za okolje in prostor, za Dan Soče pa izbrali 14. oktober. Občine od takrat po sistemu štafetne palice izmenjaje odstirajo skrivnosti posameznih območij, neodkritih kotičkov, občutij ljudi in to povezujejo v umetniške dogodke, strokovne posvete in intimne izkušnje. Letos so Dan Soče praznovali v Kulturnem domu v Bukovici.

V praznovanje Dneva Soče se je letos vključila tudi občina Renče-Vogrsko, za katero je še zlasti pomembna reka Vipava, sestrica reke Soče. Župan občine Tarik Žigon je povedal, da so se v občini v zadnjih letih veliko ukvarjali z urejanjem vodotokov, velika pridobitev pa je tudi ureditev kolesarske in sprehajalne poti od izvira do izliva reke Vipave. Kot je dodal, so doslej ob reki Vipavi tri lokacije klasificirali kot športno-rekreativna območja, ki bodo podlaga za urejanje dostopov do vode.

»Začeli smo pripravljati tudi odlok o plovnosti reke Vipave, najprej pa je treba urediti njeno okolico. Pojavljajo se namreč nelegalno kampiranje in neurejena parkirišča. Ta območja želimo urediti, da bodo lahko turisti ob vodi parkirali in odlagali smeti na ustrezna mesta,« opozarja župan Žigon. Kot dodaja, si v občini prizadevajo tudi za zmanjševanje poplavne ogroženosti reke Vipave. V okviru načrta za okrevanje in odpornost jim je od ministrstva za naravne vire in prostor v ta namen že uspelo pridobiti pet milijonov evrov.