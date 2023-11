Zaposleni v javnem prevozu zahtevajo višje plače, boljše pogoje dela in več varnosti. Deželni koordinator sindikata FILT-CGIL Marco Sosol pojasnjuje, da bo 31. decembra zapadla kolektivna delovna pogodba in da so se že začela pogajanja za njeno obnovo, medtem ko glede razmer v prevoznem podjetju APT opozarja, da je voznikov avtobusov odločno premalo.

Sosol pojasnjuje, da prihaja pri obnovi državne kolektivne pogodbe za javni prevoz vsakič do velikih zamud. Obnoviti bi jo morali vsake tri leta, vendar se to ne dogaja. V zadnjih dvajsetih letih so pogodbo obnovili trikrat namesto šestkrat, kar pomeni, da so bili zaposleni vsega skupaj oškodovani za 300 do 350 evrov. Po besedah našega sogovornika se bodo v prihodnjih tednih sindikalisti v Rimu srečali s predstavniki treh stanovskih organizacij prevoznih podjetij, pri čemer bodo zahtevali 18-odstotni porast plač, kar pomeni od 150 do 170 evrov poviška. Sosol razlaga, da novozaposleni vozniki prejemajo od 1300 do 1400 evrov plače, medtem ko šoferji z daljšo delovno dobo zaslužijo od 1700 do 1800 evrov. »Upoštevati je treba, da delamo šest dni v tednu, v službi smo tudi med vikendi in prazniki. Tedensko v povprečju opravimo 39 ur dela, sicer delovni urnik lahko niha od sedemindvajsetih do petdesetih ur tedenskega dela. Delovni dan na mestnih progah lahko traja največ deset ur, medtem ko na izvenmestnih do trinajst ur, kar pomeni, da začneš ob 6. uri in končaš skoraj ob 21. uri - seveda s postanki v najrazličnejših krajih,« pravi Sosol in priznava, da imajo tudi prevozna podjetja višje stroške.

»Vzadnjih časih se je povišala cena dizla in plina, dražji so tudi vsi nadomestni deli in novi avtobusi. Dežela Furlanija-Julijska krajina mora vse to upoštevati in nakazati prevoznim podjetjem več sredstev za njihove storitve, tako da bomo posledično tudi mi lahko dobili višje plače,« pravi Sosol. Odnosi z vodstvom podjetja APT so po njegovih besedah dobri, saj se redno srečujejo za reševanje težav. »Med nerešenimi vprašanji so dopusti. Poleti smo doma po dva tedna, kot predvideva zakon, medtem ko imamo med letom težave, če potrebujemo nekaj dni dopusta, saj jih v glavnem ne dobimo. Gre sicer za posledico pomanjkanja voznikov v podjetju APT. Trenutno je voznikov 170, medtem ko je zaposlenih vsega skupaj približno 220. Da bi bilo voznikov dovolj, bi jih morali zaposliti še petnajst do dvajset,«pravi Sosol in opozarja, da so se v zadnjih letih pogoji dela vse zahtevnejši, plače pa se niso dovolj dvignile, da bi bile v skladu z višjimi življenjskimi stroški.