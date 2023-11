Zanimanje za namakanje je veliko, načrtovanje je v teku

»Zanimanje za zagotovitev namakanja na doberdobskem Krasu je veliko, načrtovanje je v teku,« pojasnjuje Andrej Lakovič, sicer predstavnik kmetijske stanovske organizacije CIA, ki v prvi osebi sledi pripravi načrta za izgradnjo namakalnega sistema in nekaj vodnih zbiralnikov, do katerih bi po ceveh črpali vodo iz Soče. »Doslej smo organizirali že štiri informativne sestanke. Na zadnjem se je zbralo petdeset ljudi. Zanimanje je zelo veliko, saj je jasno, da bi se z razpoložljivosti vode za namakanje odprle nove možnosti za razvoj kmetijstva na doberdobskem Krasu,« poudarja Lakovič in pojasnjuje, da ima konzorcij za melioracijo Julijske krajine za uresničitev projekta trenutno na voljo 815.000 evrov. Po besedah našega sogovornika načrtovalci ravnokar preverjajo, kakšnega obsega bo lahko celoten načrt glede na razpoložljiva sredstva. Predvidevajo, da bi lahko vodo speljali do kakih treh točk, kjer bi bila zatem na razpolago krajevnim kmetom. Z razpoložljivostjo vode doberdobski kmetje ne bi bili več v nemilosti vremena., pri čemer se še kako dobro spominjajo lanskega leta, ko je bila suša izredna.