Zasegli pasje mladiče

Goriški policisti so prejšnji konec tedna zasegli devet pasjih mladičev, ki jih je 46-letnik nezakonito prevažal v svojem avtomobilu. Med poostrenim nadzorom pri Vilešu so policisti ustavili in kontrolirali vozilo tipa station wagon, ki je pripeljalo po avtocesti A34. Med pregledom vozila so policisti v prtljažniku našli dve plastični škatli s preluknjanimi pokrovi, v katerih je bilo devet pasjih mladičev. Voznika, 46-letnega italijanskega državljana, so prijavili zaradi trpinčenja živali. Moški ostaja na prostosti. Poleg tega so mu tudi naprtili upravno kazen zaradi nezakonitega uvažanja domačih živali v državo.