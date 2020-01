Zaživele vrednote klasične kulture

Marsikdo misli, da je učenje grščine in latinščine v moderniziranem svetu postkapitalistične družbe popolnoma neuporabno: čemu se na klasičnem liceju učijo antičnih jezikov, ki jih že stoletja nihče več ne uporablja, če bi se lahko posvetili učenju informatike ali inženirstva, ki sta v sodobnem svetu veliko bolj koristna? Dijaki in profesorji klasičnega liceja Primož Trubar v Gorici so s posebnim večerom, posvečenim klasiki, razblinili mit o neuporabnosti klasičnih jezikov in kulture ter jih ovrednotili z bogatim kulturnim programom.

Licej Trubar je letos prvič pristopil k vsedržavni noči klasičnega liceja (Notte nazionale del liceo classico), ki jo že šest let organizirajo klasični liceji v Italiji. V petek so dijaki s pomočjo profesorjev priredili prav poseben večer v slogu klasične kulture in zabave. Pod vodstvom prof. Barbare Zlobec so pripravili bogat kulturni program, ki je segal od glasbenih in gledaliških točk do priložnostnih govorov in prav posebnega resničnostnega šova.