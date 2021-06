Združeni v spominu in načrtih

Sovodenjski občani so se včeraj spet srečali na tradicionalnem prazniku občinske samostojnosti. Kot je župan Luca Pisk dejal na slovesnosti, ki so jo priredili na dvorišču Kulturnega doma Jožefa Češčuta, jih ta dogodek »vsako leto poveže v spominu na zasluge predhodnikov in v načrtih, ki jih gojijo za sedanji čas«. Včerajšnja slavnostna seja je imela poseben pomen: z njo so počastili 70-letnico obnove upravne samostojnosti in se spomnili 24. junija 1951, ko so se prvič sestali novoizvoljeni občinski svetniki, med katerimi je bil za župana izbran Jožef Češčut.

Čeprav je prireditev potekala brez običajnega kulturnega programa, je bilo vzdušje vseeno slovesno. Za glasbeni uvod je poskrbela profesorica kitare Martina Gereon, nakar sta povezovalki večera Nika Tomsič in Tina Balta spomnili, da ob 70-letnici sovodenjske občinske avtonomije letos obhajamo tudi drugi pomembni obletnici, in sicer 30-letnico slovenske samostojnosti in 80-letnico ustanovitve OF.

Potem ko je delegacija odnesla venec k spomeniku padlim, so se navzoči – med njimi so bili predstavniki več občin – zbrali v enominutnem molku. Nato je spregovoril župan Luca Pisk, ki je izrazil zadovoljstvo, da po enoletnem premoru lahko ponovno nagovarja občane na tradicionalnem dogodku. »Upati je, da bo cepljenje odpravilo nevarnost virusa in omogočilo čimprejšnjo vrnitev v normalno stanje,« je povedal Pisk in opisal še delovanje občinske uprave.

Sledila je izročitev priznanj občanom in organizacijam za različne dosežke in zasluge. Prvi prejemnik priznanja je bil sicer odsotni Rudi Devetak, dolgoletni odbornik AŠD Sovodnje, druga dobitnica priznanja je bila Katarina Mozetič, ki od leta 1987 neprekinjeno opravlja funkcijo blagajničarke in vestno skrbi za društvene finance pri sovodenjskem društvu krvodajalcev. Za njo je dvignil priznanje Ladi Tommasi, in sicer za dolgoletno in požrtvovalno delo v občinski civilni zaščiti, katere član je celih 30 let, četrti dobitnik priznanja pa je bil vsestranski prostovoljec Andrej Kovic. Tudi on je že trideset let član sovodenjske civilne zaščite, bil pa je tudi soustanovitelj in predsednik AKŠD Vipava.

Posebni županovi nagradi sta letos prejela Giovanna Curcio in skupina nordijske hoje Kulturnega društva Sovodnje: prva skrbi za urejenost kapelice v Škrljah, skupina nordijske hoje pa je ob čiščenju stez ob Soči poskrbela tudi za stol in hiško za izposojo knjig ob sotočju Soče in Vipave.

Župan Luca Pisk in predsednik Zadružne kraške banke Trst Gorica Adriano Kovačič sta nato z bonom za nakup kolesa obdarila še zmagovalca letošnjega natečaja prometne vzgoje, učenca šole Butkovič Evana Edgarda Petruza in Mateja Tomsiča z vrhovske osnovne šole.

Ob koncu je Pisk sprejel še mlade občane, ki so lani in letos postali polnoletni in jim izročil besedilo italijanske ustave. V imenu pobratene Občine Škofja Loka je ob zaključku pozdravil Janez Demšar, ki je čestital Sovodenjcem ob 70-letnici ter upravi poklonil priložnostno darilo. Udeleženci večera so si lahko ogledali tudi fotografsko razstavo glavnih institucionalnih trenutkov, ki so zaznamovali delovanje Občine Sovodnje v zadnjih 70 letih. Fotografije so črpali iz občinskega arhiva in fotografskega arhiva Vilka Fajta.

Ob jubileju je Sovodenjcem čestitala tudi senatorka Tatjana Rojc, ki se dogodka ni mogla udeležiti. »Vse nas čakajo veliki izzivi, saj je pandemija globoko zaznamovala naš vsakdan, ter oznamenovala najhujšo krizo v zgodovini italijanske republike. Zato je temeljnega pomena, da ohranjamo načelo, ki smo ga prejeli od očeta slovenskega jezika in prvega utemeljitelja slovenske narodne biti, Primoža Trubarja, da moramo “stati inu obstati”«, je napisala Tatjana Rojc.