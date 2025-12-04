Tudi domski učenci so bili Božički za en dan

V goriškem Dijaškem domu so tudi letos pripravili prav poseben predpraznični program, ki se bo za 120 učencev in učenk odvijal ves december. Program vključuje ustvarjalne delavnice božičnih okraskov, krašenje prostorov, branje božičnih pravljic, peko piškotov, delavnice s starši in še marsikaj.

Vsako leto pa vzgojitelji organizirajo tudi dobrodelno akcijo, s katero želijo pri otrocih vzgajati čut solidarnosti. V preteklih letih so zbirali prispevke za humanitarne organizacije, tako lokalne (npr. goriška Karitas) ali mednarodne (npr. Unicef), letos pa so se odločili za posebno obliko obdarovanja manj srečnih otrok, mladostnikov in starostnikov. Srednješolci in srednješolke Dijaškega doma so se namreč pridružili dobrodelni akciji Božiček za en dan, ki je v Sloveniji zelo znana. Gre za neprofiten projekt, ki je izpeljan v celoti s strani prostovoljcev, sodeluje pa lahko kdorkoli želi obdariti starostnika in/ali otroka, ki je v socialni stiski. Projekt se je začel v sredini novembra, zaključil pa se je 2. decembra.

Od bonbonov do nogavic

Srednješolci so se na povabilo vzgojiteljice Nine Sirk odločili, da bomo obdarili enega otroka ter enega starostnika. Zbrali so kar nekaj daril, od šolskih potrebščin do sladkih bonbonov za otroke, od toplih nogavic do križank za starostnike. Vsa darila, ki so jih prispevali učenke in učenci prvostopenjske srednje šole, so zatem spravili v dve veliki škatli. Ti so s pomočjo osnovnošolcev in osnovnošolk lepo okrasili in ju nato oddali na zbirno mesto v Novo Gorico. Na ta način so v projekt bili posredno vključeni tudi mlajši domski učenci. V decembru bodo prostovoljci projekta vse škatle zbrali in jih dostavili obdarovancem.

Tudi drugače bo za učence in učenke Dijaškega doma v naslednjih tednih zelo pestro. Program Praznični december se bo primerno bližajočim se praznikom tudi zaključil, in sicer v petek, 19. decembra, ko si bodo lahko v kinodvorani Kinemax ogledali prav poseben film. Prava nagrada za dobrosrčneže.