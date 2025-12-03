Doberdobski starši vaški knjižnici podarili bogat nabor knjig

Doberdob Združenje staršev VŠ Doberdob je doberdobski knjižnici podarilo bogat nabor novega knjižnega gradiva za otroke vseh starosti - od kartonk za najmlajše do slikanic za osnovnošolce ter pripovednih del za najstnike. Knjižni dar dodatno obogati ponudbo vaške knjižnice, ki se vse bolj uveljavlja kot prostor druženja, učenja in kulturne izmenjave. Občinska odbornica za kulturo Giulia Černic se je staršem VŠ Doberdob iskreno zahvalila za dragocen prispevek, s katerim so obdarili celotno skupnost.

Doberdob Združenje staršev VŠ Doberdob je doberdobski knjižnici podarilo bogat nabor novega knjižnega gradiva za otroke vseh starosti - od kartonk za najmlajše do slikanic za osnovnošolce ter pripovednih del za najstnike. Knjižni dar dodatno obogati ponudbo vaške knjižnice, ki se vse bolj uveljavlja kot prostor druženja, učenja in kulturne izmenjave. Odbornica za kulturo Giulia Černic se je staršem VŠ Doberdob iskreno zahvalila za dragocen prispevek, s katerim so obdarili celotno skupnost.

Tudi v letošnjem šolskem letu v knjižnici potekajo delavnice za osnovnošolce, ki jih vodi prostovoljka in nekdanja učiteljica Egle Frandolič. Z igrivimi vajami opisovanja in pripovedovanja otrokom po pouku bogati besedni zaklad ter uri rabo slovenskega jezika. Delavnic se redno udeležuje lepo število otrok – tako tistih iz slovenskih družin kot tudi učencev osnovne šole Prežihovega Voranca, ki slovenščine doma ne uporabljajo. Starši se mentorici ob vsakem srečanju zahvaljujejo, da otroke na privlačen in spodbuden način vodi k aktivni rabi slovenskega jezika. Delavnice potekajo ob vnaprej določenih petkih, naslednja bo 12. decembra. V letošnji sezoni knjižnica ponuja tudi srečanja za odrasle, ki potekajo vsak torek med 15. in 16. uro. Udeleženke ob kavi in piškotih prisluhnejo vsakič drugačni zgodbi v branju knjižničarke Vesne, ob koncu pa med seboj delijo vtise in občutke, ki jih je zgodba v njih prebudila, pripovedujejo si anekdote iz preteklosti, obravnavajo pa tudi aktualne teme in izzive sodobne družbe. Srečanja so namenjena vsem, ki bi radi nekaj časa preživeli v družbi.