Spomini nonota Gigija Košute

Ustno izročilo predstavlja pomemben zgodovinski vir, zato ga je treba gojiti in poskrbeti, da ne gre v pozabo. To je bil vzgib, ki je spodbudil Jadranko in Daria Milica k objavi spominov starega očeta Alojza (Gigija) Košute, kriškega antifašista, ki je umrl leta 2009 pri častitljivi starosti 107 let. Vnuka sta knjižico (90 strani) v samozaložbi izdala pred štirimi leti in je bila namenjena sorodnikom ter prijateljem, v roke mi je prišla ob nedavni smrti Daria Milica. Podarila mi jo je njegova sestra Jadranka v spomin na brata in tudi z željo, da o njej kaj napišem.

Na uvodni strani so, poleg Jadranke in Daria, podpisani Gigijeva hčerka Gička in pravnuki Julie, Martina, Samuel in Thomas ter njihov preminuli mož, oče in nono Sandro. Publikacija nosi naslov Moji spomini mladosti, zanjo načrtujejo tudi italijanski prevod.

Gigi Košuta (1902-2009), po domače Puhov, se je rodil v družini, v kateri je bilo sedem otrok. Oče Jožef je bil kamnosek v nabrežinskih kamnolomih, mama Jožefa pa je skrbela za številno družino. V Križu je Košuta dolgo let raznašal Primorski dnevnik.