Prehodno poslabšanje, za katerim dalj časa ne bo zadišalo po zimi

Ob prizemnem ciklonu, ki je znotraj višinske doline nastal nad severnim Sredozemljem, je v Tržaškem zalivu zjutraj po pričakovanjih zapihala šibka burja. Njeni sunki so ob 9. uri dosegali hitrost 40 kilometrov na uro. V prihodnjih urah se bo burja okrepila, od večera bo na Tržaškem povečini zmerna. Popoldne in zvečer ter v noči na petek se bodo v FJK pojavljale občasne rahle krajevne padavine. Nekaj več jih bo nad Slovenijo, meja sneženja bo na nadmorski višini med 400 in 700 m, je zapisal Arso.

Jutri se bo vreme izboljšalo in vsaj delno razjasnilo. Pihala bo šibka do zmerna burja.

V soboto in nedeljo bo v FJK povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo ali spremenljivostjo. Pihala bo šibka do zmerna burja. Temperature se ne bodo bistveno spremenile.

Ob koncu tedna se bo nad Sredozemljem krepil anticiklon s subtropskim višinskim zrakom, ki bo zagotavljal večdnevno stanovitnost. Z izjemo krajev, kjer bodo nastajali temperaturni obrati - zlasti v nočnih urah in v nižinskem svetu - bo v FJK vsaj prve dni v prihodnjem tednu prevladovalo sončno in za ta čas zlasti čez dan kar toplo vreme. V nadaljevanju je zaradi stagniranja bolj vlažnega zraka v nižjih slojih ozračja postopno pričakovati nekaj več vlage in oblakov. Omembe vrednih poslabšanj pa, kot zaenkrat kaže, v prihodnjem tednu predvidoma ne bo. Temperature bodo povečini nad dolgoletnim povprečjem. Zima je trenutno še daleč.