Zgled učinkuje bolj kot pridiga

Zgled, ki ga dajejo starši s svojim obnašanjem, uporabo pametnega telefona, gojenjem odnosov, je močnejši od kateregakoli ukaza ali pridige. To misel nam psiholog Boris Černic, vodja oddelka za motnje v duševnem razvoju in začasni referent na izpostavi oddelka otroške nevropsihiatrije na Goriškem, med skoraj enournim pogovorom večkrat ponovi. Priložnost izkoristimo za vpogled v delovanje oddelkov za otroško nevropsihiatrijo ter nenazadnje tudi za preverjanje vpliva pandemije na stiske otrok.

S čim se ukvarja oddelek otroške nevropsihiatrije in kako deluje?

Na oddelku se ukvarjamo z vsemi motnjami v duševnem razvoju od prvih mesecev otrokovega življenja do 18. leta. Motnje so lahko na učnem področju, lahko gre za motnje v razvoju, na jezikovnem področju ali motnje avtističnega spektra. Poleg tega pa sledimo tudi otrokom s težavami na področju duševnih bolezni, z vedenjskimi motnjami, tudi v puberteti. Naše storitve potekajo seveda v sodelovanju s preostalimi zdravstvenimi službami: s centrom za duševno zdravje in pa s socialno službo, šolami, vrtci ... Naše delovanje je multidisciplinarno, ekipo sestavljajo nevropsihiatri, psihologi, logopedi, fizioterapevti ter terapevti, ki se posvečajo nevromotoriki in psihomotoriki v obdobju razvoja.