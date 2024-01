Zmaga šla na Trg Sv. Antona

Zmagala je restavracija Atmosfere la Stüa s Trga Sv. Antona, na drugo mesto se je uvrstil lokal Al Piròn, na tretje Rosenbar in na četrto La Kantinetta; v slednji so pripravili golaž, ki je bil najbolj všeč kuharskemu mojstru Alessandru Borgheseju. V nedeljo so na plačljivem televizijskem kanalu Sky Uno predvajali oddajo iz niza 4 ristoranti, ki so jo novembra posneli v Gorici.

Oddaja je bila posvečena goriški kuhinji in srednjeevropskim vplivom, ki jo zaznamujejo. Tekmovalci iz štirih goriških restavracij so pripravili in pokusili joto, friko, kifeljčke, pražen krompir, polento, salamo s kisom, gradeški brodet in še nekaj značilnih jedi. Nekaj kadrov iz zaključnega dela oddaje so med drugim posneli v Palači Coronini. V prihodnjih mesecih si bo oddajo mogoče ogledati na televizijskem kanalu Tv 8.