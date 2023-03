Županu je pisal še šestič ...

»Dragi goriški župan Rodolfo Ziberna, spoštovano poveljstvo lokalne policije, to je že šesto pismo, kateremu se pridružujejo tudi ustna opozorila, s katerimi v zadnjem desetletju opozarjamo na nevarno prometno ureditev po Ulici Brass«. Tako se glasi pismo predsednika Kulturnega doma Igorja Komela, v katerem goriško občino poziva k ukrepom za povečanje varnosti številnih obiskovalcev Kulturnega doma, uporabnikov telovadnic, dijakov šole D’Annunzio ter nasploh vseh, ki obiskujejo ta del mesta.

Povod za ponovno opozorilo je dala prometna nesreča, ki se je zgodila v ponedeljek pred šolo D’Annunzio, kjer je mladi motorist trčil v avtomobil in obležal na tleh. Komel poudarja, da je ta le ena od številnih nesreč, ki so se v zadnjih letih zgodile v Ulici Brass. Po spremembi dela Verdijevega korza v pešcono se je promet tu močno povečal, pred kratkim pa so prepovedali parkiranje pred šolo D’Annunzio, kar je še dodatno »spodbudilo« dirkače, pravi Komel. Za varnost številnih obiskovalcev ulice Komel še enkrat predlaga, naj se vsaj med telovadnico v dolini Korna in šolo D’Annunzio omeji hitrost na 40 kilometrov na uro ter se na cesto postavi table, ki opozarjajo na hitrost. Pred vhodom v Kulturni dom Komel tudi predlaga namestitev varnostnih pregrad na pločniku.