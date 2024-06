BOKSARSKA VREČA: Od danes vas bo Kafka zanimal

»1914: 2. avgust. Nemčija je napovedala vojno Rusiji. - Popoldne plavalna šola.« To je verjetno najboljši primer dojemanja zgodovine v trenutku, ko nastane. Za vsakogar je težko prepoznati zgodovinski dogodek, ko nastane. Tudi Franz Kafka ga ni - dnevniški zapis je njegov. Čeprav je bil Franz Kafka.

3. junija leta 1924 je umrl Franz Kafka, največji pisatelj dvajsetega stoletja, in njegovo ime bo verjetno med tistimi imeni, ki bodo ohranila svojo moč tudi čez stoletja. Njegov opus se je rešil, ker prijatelj in pisatelj Max Brod ni držal obljubljene besede, da bo uničil (sežgal) Kafkova dela. Od leta 1924 dalje se okrog Kafke piše in piše. Kljub temu je zmeda okrog njega še zelo velika.

Le moji dobri prijatelji vedo, da sem se sam podal v Nemčijo ne samo zaradi študija gledališke režije. To je prišlo kasneje. Ko sem še skušal pridno uporabljati glavo za študij, sem se na univerzi zaljubil v Kafkovo literaturo. In kljub temu ohranil svoja prijateljstva. Na podlagi teh izkušenj nekaj točk, da se lažje približate Kafki in ga vzljubite:

1) Izogibajte se vseh virov, ki govorijo o »kafkovski« atmosferi. Pridevnik je votel in nagovarja nekatere klišeje, ki jih nikoli ne najdemo v njegovih spisih.

2) Zelo zanimiva so njegova pisma, dnevniški zapisi in drugi zvezki. A vse to je delo osebe Franza Kafke. Zato pozor: ne gre razlagati ali razvozlati romanov in pripovedi na podlagi biografije avtorja. To velja sicer na splošno, pri Kafki je morda nevarnost večja, ker nas sam avtor uvaja na to lažno pot.

3) Če se želite navdušiti nad Kafko, preberite to, kar sta napisala David Foster Wallace v svoji zbirki esejev To je voda in drugi eseji in George Steiner v zbirki študij Jezik in tišina.

4) V Italiji sta letos izšli dve zanimivi poljudni študiji: Kafka Maura Covacicha in Kafka: un mondo di verità Giorgia Fontane. Dve diametralno nasprotni si knjigi, ki pa se nekako medsebojno dopolnjujeta.

5) Kafka v slovenščini: Beletrina je izdala zbrano delo češkega pisatelja. Toplo svetujem zbirko kratkih zgodb v novem prevodu Štefana Vevarja.

6) Vsaka Kafkova zgodba te na vsakem koraku preseneti. Od procesa brez pravega procesa do akademskega predavanja opice pa tja do človeka, ki se prebudi v telesu mrčesa. Nobena zgodba ni zgodba, ki si jo kdaj prej bral.

7) Kafkova literatura ni absurd, ni nonsens, kajti vse ima nek smisel; vse se odvija - v najboljšem pomenu Einsteinove teorije - relativno na svet, v katerem junaki bivajo.

8) Kdor ne mara dolgoveznih opisov, bo v Kafki našel osvežilo. Kafka je pisatelj akcije. Razvil sem svojo teorijo, da je vsak bralec Thomasa Manna slab bralec Kafke, in kdor obožuje Kafko, ne zdrži pet strani Thomasa Manna.

9) Kafkova poetika je mehanizem dogajanja, slapsticka, hitrih misli in presenečenj. Ko je prijateljem prebiral začetek romana Proces, so se smejali do solz. Kafkov ritem in situacije so komične. Ja, komične! (Renato Barilli je napisal celo študijo o tem, a tega ne potrebujete zdaj ...)

10) Poiščite na YouTubu intervju z Maxom Brodom iz leta 1968 (tudi z angleškimi podnapisi). Poslušali boste prijatelja, ki z občudovanjem govori o prijatelju. Najdejo se ljudje, ki ne poznajo zavisti.

11) Dober kazatelj moči Kafkove literature je široka paleta možnih analitičnih pristopov. Humanisti, filozofi, sociologi, politologi, vsi so poskusili najti ključ branja, ki bi njegova dela razkrinkal. Čeprav tiči prav v njegovi neprodornosti njegov čar. Kafko lahko analiziramo preko religije, eksistencializma, strukturalizma, hermenevtike, politične filozofije, marksistične kritike, psihologije, biopolitike, retorike, intermedialno (preko filmov, slikarstva, glasb ipd.).

12) Kot je že zapisal Giuliano Baioni, med prvimi in vplivnejšimi italijanskimi kafkoslovci, je razrešitev Kafke izgubljena igra, ker se ukvarjamo z neko tavtološko metaforiko, kar pomeni, da se njegova literatura razvija v neskončnosti možnih interpretacij. Kljub temu, da smo prebrali neko obnovljivo zgodbo.

13) Ljubiteljem antike svetujem krajši esej Janeza Vrečka Problem krivde pri Ojdipu in Josefu K.

14) Poiščite skice, ki jih je risal Franz Kafka, zelo sovpadajo z njegovo literaturo.

15) Kafka je dokaz, da ne obstaja manjšinska literatura. Obstaja le literatura.