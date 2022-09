DRAGA: Kaj pa besede Borisa Pahorja?

Naslov, s katerim smo opremili nedeljsko poročanje o predavanju Jožeta Možine na Dragi 2022, je nekatere zmotil. Glasil se je »Komunisti večja grožnja kot okupator«, opremljen je bil z narekovajem, saj je šlo za dobeseden navedek predavateljevih besed. Novinar je poročal o dogajanju, ni se spuščal v komentiranje in polemiziranje (z doktorjem zgodovine). Komentarji praviloma ne sodijo v kroniko dogajanja.

Kaj na Primorskem dnevniku mislimo o odporništvu in uporu proti okupatorju, dokazujemo ob neštetih priložnostih. Glede na komentarje, ki smo jim bili priča v zadnjih dneh, pa je očitno potrebno, da še enkrat ponovimo. In verjamemo, da nam Boris Pahor ne bi zameril, če si sposodimo besede, ki jih je ponavljal vse do konca svojega življenja: odločitev za Osvobodilno fronto in upor proti okupatorju je bila edina prava. Zablodam komunizma in povojnim pobojem navkljub. Škoda, da se ni na Dragi – kjer je ravno Možinovemu predavanju sledil hommage Borisu Pahorju – nihče spomnil tega njegovega življenjskega creda. In predvsem dejstva, da je domobranska roka, torej tistih, ki so se borili proti »komunistom«, pahnila nekomunista Borisa Pahorja v lagerski pekel. Želja po resnici, ki je bila tolikokrat izpostavljena pod openskim šotorom, ne bi smela obiti tudi teh dejstev.