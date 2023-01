MLADI: O žurih, pokalih in alkoholu

Ko smo v uredništvu izvedeli, kako organizatorji promovirajo petkovo fešto v Križu, se je med kolegi vnela debata. O mladih, ki si hvalevredno zavihajo rokave in prirejajo žure. O njihovi (in tudi naši ...) potrebi po brezskrbnem druženju (in kroničnem pomanjkanju za to primernih prostorov). Strinjali pa smo se, da je javno pozivanje mladih (v glavnem gre za zelo mlade, višješolce in torej v veliki večini mladoletne) k udeležbi v tekmovanju v »heksanju« neprimerno in tudi nevarno.

Manjša raziskava je pokazala, da so razne »hecks cup« (pokal heksanja) ali »coppa banco« (pokal šanka) stalnica ne samo fešt, temveč tudi naših amaterskih športnih turnirjev. »Bste pili al zgbili?« je sicer lahko posrečena rima, ampak sporočilo, ki so ga organizatorji novembrskega žura Prešeren night pošiljali svojim vrstnikom (mladoletnim in ne) je skrb vzbujajoče. Če povzamem: če se ga ne nalunkaš na našem pivskem turnirju, si zguba - »sfigà«.

Vsakdo med nami je najbrž že pregloboko pogledal v kozarec (sama lahko brez težav priznam, da sem). Nekateri med nami so bili tudi sami organizatorji fešt in gojijo lepe spomine na zabave z glasbo in plesom, kjer so se spletala prijateljstva in simpatije, ko ti je bila sreča naklonjena pa celo prve ljubezni. Iluzorno je misliti, da bodo ti žuri brezalkoholni, tudi naši niso bili. A nanje nismo vabili z javnimi pozivi k heksanju. Zdi se mi, da so bili naši tudi bolj demokratični in vključujoči. Sprašujem se, kako se počuti tista najstnica, ki si ne more privoščiti, da bi za vstopnino odštela 15€, a bi se vseeno rada zabavala - pač za ceno ene kokakole ali enega piva -, ali pa tisti najstnik, ki ne prenaša alkohola. Morda oba nekoliko potisnjena na rob v tej družbi, v kateri si »figo«, če zmagaš »hecks cup«?

Živimo na ozemlju, kjer se alkohol proizvaja - tudi na zelo visoki ravni -, kjer gojimo »kulturo pitja«. Vanjo sodi tudi zavedanje o škodi, ki jo prekomerno pitje povzroča. To, da naj bi bilo do 16. leta uživanje alkohola prepovedano, ni posledica novodobne prohibicije, temveč znanstvenih raziskav: uživanje alkoholnih pijač v razvojni fazi je bolj škodljivo, načrtno opitje v kratkem časovnem razmiku (tako imenovani binge drinking) pa še bolj. In tekmovanje v heksanju šprica, piva in žganih pijač je prav to.

Včeraj so nas nekateri starši napadli, da s svojim pisanjem kratimo mladim pravico do zabave. Na nas se je vsulo tudi nekaj psovk. Obžalujemo, da so naše pisanje tako interpretirali. Da ne bo dvoma: ploskamo samoiniciativnosti mladih in podpiramo njihovo željo po druženju. A tako kot starši najbolje vedo, kako naj vprašanje prekomernega pitja obravnavajo s svojimi otroki, tako vemo mi nekaj drugega: nikoli ne bi radi pisali - tako kot so morali pred nekaj dnevi kolegi v Apuliji - o 11-letnici, ki je na žuru izgubila zavest in padla v alkoholno komo.