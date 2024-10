POD PREPROGO: S podporo Zahoda

Po umoru vodje Hezbolaha Hasana Nasrale in invaziji Libanona se na Bližnjem vzhodu uresničujejo scenariji, v katere niso verjeli niti najbolj črnogledi analitiki. So Izraelu popustile vse zavore, da drvi v totalno vojno proti vsemu šiitskemu svetu? Sočasno je odprl sedem vojnih front: v Gazi, kjer se nadaljuje masaker; na Zahodnem bregu, kjer so v enem letu ubili že več kot tisoč Palestincev; agresija na Libanon; napadi na Jemen, Sirijo in Irak; izzivanje Irana v frontalni spopad.

Zmore Izrael zdržati vse to? V vojsko so vpoklicali vse rezerviste, delo v podjetjih je zastalo, gospodarstvo drsi v hudo krizo. Vojno stanje je zamrznilo notranje družbene in politične konflikte, ki pa ostajajo latentni.

Predstavljamo si, da Benjaminu Netanjahuju za vse to ni mar, ker si z vojno podaljšuje politično kariero, potem ko je pred enim letom bil že na pragu zapora. Teže razumemo, da v vsej vodilni politični garnituri ni nikogar, ki bi se zoperstavil drvenju proti prepadu. Sredinca Beni Ganc in Jair Lapid se zdita proti navezi med mesijansko desnico in Likudom nemočna in potuhnjena čakata na boljše čase. Če sploh bo prihajajoči čas boljši.

Navidez je Izrael danes na višku moči. Vojaška in obveščevalna premoč, ki je v dveh tednih obglavila Hezbolah, mu daje videz nepremagljivosti. Netanjahu je to spretno izkoristil. V posmeh svetu je najprej na generalni skupščini opsoval Združene narode, tik zatem pa se dal posneti, ko je iz hotelske sobe ukazal umor Nasrale.

Česa takega si ne bi privoščil, ko ne bi imel kritega hrbta. Dolgo časa smo mislili, da so pozivi Joeja Bidna proti ekscesom v Gazi in misije Antonyja Blinkna resnično namenjeni brzdanju agresivnosti izraelskega zaveznika. Izkazalo se je, da ti pozivi niso bili iskreni. Namenjeni so bili domači javnosti, ki zaradi brezpogojne podpore Izraelu odreka konsenz demokratom. Toda ZDA so ves ta čas Izraelu zagotavljale finančno pomoč, ki drži pokonci državo, in vse potrebno orožje. Biden je žugal Izraelcem in jih hkrati zalagal z bombami, s katerimi so do tal zravnali Gazo.

Napada na štab Hezbolaha ne bi bilo brez ameriških bomb - osemdeset 900-kilogramskih raket, v hitrem zaporedju druga za drugo izstreljenih na iste tarče, da so prebili debel železobetonski bunker, kjer se je skrival Nasrala. Naj se še tako spreneveda, je ameriška administracija vedela za napad, ga odobrila in pomagala izvesti. Kot odobrava in podpira naslednje korake vse do končnega izziva Iranu.

Kdor iz ozadja neprisebnega Bidna vodi niti zunanje politike ZDA, je najbrž odločil, da velja staviti na Izrael. Iran je šibak, notranje razdeljen. 7. oktober je Izraelu ponudil motiv in priložnost, ZDA pa podporo s ciljem, da bi enkrat za vselej obvladali vse, ki se jim na Bližnjem vzhodu ne pokorijo. Brez Palestincev in agresivnih šiitov bo potem čez Emirate, Savdsko Arabijo in Izrael prosta pot za trgovski koridor iz Indije v Sredozemlje, alternativa kitajski svilni poti.

Glede tega ni razlike med Trumpom in demokrati. Prvi bi bil še brutalnejši. Njegov zet in prvi svetovalec za Bližnji vzhod Jared Kushner, član ene najvplivnejših judovskih rodbin v ZDA, odkrito navija, da »Netanjahu do konca opravi svoj posel.« Bolj hinavsko in v zadregi s svojo volilno bazo so pa tudi demokrati na isti liniji. Izrael naj opravi umazan posel, likvidira nasprotnike in uveljavi premoč Zahoda na tem območju. Z Ukrajino proti Rusiji ni šlo, tu morda bo.

Kakšna bo cena? Izbris palestinskega naroda, razkroj Libanona, Sirija in Irak sta že v ruševinah. Odprto je še vprašanje Irana. Paradoks je, da ga Izrael napada prav v času, ko se tam krepijo reformisti. Novi predsednik Masud Pezeškjan je ob skupščini ZN šel Bidnu ponudit obnovitev sporazuma o jedrski energiji v zameno za omilitev sankcij. Izraelski izzivi so spet okrepili skrajneže.

Zakaj? Morda zato, ker bi dogovarjanje Izrael prisililo k rešitvi palestinskega vprašanja in opustitvi načrta Velikega Izraela brez palestinske države. Tudi Nasralo bi pomilostili, ko bi bil sprejel ločeno premirje z Libanonom, a brez Gaze, je za ameriško NBC povedal neimenovan izraelski vladni vir. Toda Nasrala je zahteval umik iz Gaze. »Zato smo ga ubili.«

Brez rešitve palestinskega vprašanja mir ni mogoč. Toda Izrael se je s potuho ZDA in molčeče Evrope odločil za vojno, ne za mir.