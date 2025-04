Popoln preporod Pamele Anderson

Pamela Anderson je od konca osemdesetih do srede devetdesetih let prejšnjega stoletja navdihovala sanje večjega dela moškega občinstva. Tako starejše kot tudi takratne mlajše generacije. Veteranka kultne Obalne straže pa se je po več kot tridesetih letih, zdaj kot sedeminpetdesetletna ženska, vrnila pred kamero brez ličil in novih kirurških posegov, h katerim se je sicer v svoji mladosti pogosto zatekla.

Gia Coppola, vnukinja legendarnega Francisa Forda in nečakinja tudi zelo uspešne tete Sofie, si je za protagonistko svojega drugega celovečerca izbrala prav nekdaj zelo seksi Pamelo. Andersonova pooseblja plesalko Shelly Gardner, ki je v Las Vegasu veljala za pravo legendo in absolutno zvezdo predstave Le Razzle Dazzle, v kateri je blestela celih trideset let. Na lepem pa so ji producenti sporočili, da bodo njen kabaret za vselej ukinili, ker bodo na istem mestu postavili donosnejšo cirkuško predstavo.

Za Shelley je bilo sporočilo pravi šok. V življenju si je od vselej služila kruh na tistem odru in prepričana je, da bi lahko publiki ponudila še marsikaj. Kar pa jo najbolj moti, je dejstvo, da se je za uspeh v Le Razzle Dazzle odpovedala čisto vsemu, tudi hčerki Hanni, ki jo je dala v oskrbo družini iz Tucsona. Hannah ji je takšno izbiro seveda zelo zamerila, ker ni prebolela dejstva, da jo je mati zapustila in je med materinskim čutom in nastopanjem v nočnem lokalu izbrala slavo v Las Vegasu ...

Film Gie Coppole, ki je povzet po drami Kate Gersten, ob tokrat res dobri Pameli Anderson opisuje celo vrsto zanimivih ženskih likov. Ob Shelley izstopa tudi natakarica v casinoju Annette, izjemna je tudi Jamie Lee Curtis, a tudi mlada subretka, ki išče starševski odnos prav s Shelley, saj jo je njena prava mati zapustila takoj po rojstvu.

Zanimiv je tudi Eddie, melanholični menedžer, še ena svojevrstna osebnost, ki podobno kot ostale ob luči dneva izgubijo vsak čar. V zaprtih prostorih nočnih klubov in norih zabav v Las Vegasu pa po sončnem zahodu vsakič znova najdejo novo osmišljanje svojih življenj.

The last showgirl

Država: ZDA, 2025

Režija: Gia Coppola

Igrajo: Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis in Dave Bautista