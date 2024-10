ZLORABA MOČI: Svoboda govora, a ne zares

Na tržnici v Desiu je med stojnicami lokalnih pridelovalcev pred dnevi stala tudi mizica, na katero je čebelar Marco Borella postavil lončke svojega medu. Na mizico je obesil kos platna, na katerem piše »Stop bombing Gaza, stop genocide«. Prevod najbrž ni potreben niti za angleščine nevešče. Čebelar je platno izobešal več tednov, a v ponedeljek sta se pri njem ustavila karabinjerja.

Rekla sta mu, naj platno umakne, na kar ni pristal. Karabinjerja sta se popraskala po glavi in začela tuhtati, kaj bi lahko ukrenila, da bi – po njuni oceni ali pač tisti katerega izmed nadrejenih – moteč napis izginil. Medtem naj bi čebelarju celo grozila z zasegom stojnice. V cestnoprometnem zakoniku sta nazadnje izbrskala prepoved izobešanja napisov, ki bi lahko motili voznike. In tako sta čebelarju napisala kazen za 430 evrov. Pa kaj, če stojnica sploh ni bila obrnjena proti cesti.

Čebelar se je obrnil na odvetnika, da bi se zoper kazen pritožil, ob tem pa je sklenil, da do nadaljnjega ne bo izobešal svojega poziva k ustavitvi genocida, saj si ne more privoščiti, da bi ga doletela še kaka taka kazen. Zastraševalni učinek – dosežen. Nezaslišana cenzura in zloraba položaja s strani varnostnih organov, vsekakor ne prva v času te vlade.

V sredo se je italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli mudil v Frankfurtu na knjižnem sejmu, kjer je letos Italija častna gostja. Na odprtju je v zanj značilnem filozofsko-kriptičnem slogu nagovoril prisotne, natresel kopico imen in pojmov iz svetovne literature, literarne zgodovine in kajpak filozofije, do diplome, iz katere mu manjka le še ... diploma. Zadnji izpit je namreč oddal pred kratkim – nekaj dni po ministrski prisegi.

V enem izmed manj skrotovičenih pasusov svojega nagovora se je malodane ustoličil za branitelja svobode govora. »Menim, da ni zaman, če poudarim svoje institucionalno poslanstvo ministra za kulturo, ki je dolžan in ima namen zastopati nedotakljivo svobodo izražanja vsakršne oblike disenza, vključno s tisto, ki bi lahko bila uperjena proti vladi, za katero mi je v čast, da ji pripadam.«

Čebelar je v četrtek sporočil, da sta bila tako kazen kot zapisnik, s katerim sta mu karabinjerja očitala prekršek, ki ga ni bilo, preklicana. Ni znano, če so Giulijeve besede prišle tudi do prizadevnih karabinjerjev ali pa so sami sprevideli, da med njihovimi pristojnostmi ni cenzorske.