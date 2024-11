Bilo je nekoč in je danes spet v puščavi

Živa legenda puščavskega roka Brant Bjork se po samo dveh letih vrača z novim glasbenim materialom. Kalifornijski glasbenik je namreč septembra izdal svojo dvanajsto studijsko ploščo Once Upon A Time In The Desert.

»Stvari pridejo in gredo in včasih se spet vrnejo. Zelo sem vesel, da lahko uradno spet “poženem” svojo glasbeno založbo Duna Records,« nam je zaupal Bjork. »Duna je bila vizija, ki sem jo imel sredi devetdesetih, nato pa je končno postala resničnost leta 2002, ko sem takrat izdal ploščo Brant Bjork & The Operators. Po nekaj letih sem projekt zamrznil, obrnil sem se na druge založbe, danes pa je Duna spet dom zame in za vse, ki radi ustvarjajo glasbo z mano.«

Brant Bjork se torej vrača domov. Po šestih letih izredno plodnega sodelovanja z italijansko založbo Heavy Psych Sounds Records, ki je obrodilo kar štiri studijske albume in več drugih ponatisov, je torej napočil čas, da se Bjork vrne tja, kjer se je vse začelo.

Ko je bil star le štirinajst let, je z dvema prijateljema ustanovil skupino Katzenjammer, ki se je le nekaj let kasneje spremenila v zasedbo Kyuss, najboljši stoner bend vseh časov. Bjork je v skupini igral bobne in spadal med glavne avtorje glasbe. Leta 1994 je zaradi notranjih trenj s kitaristom Joshom Hommeom zapustil skupino, ki je nato izdala le še en album. Pri enaindvajsetih letih je ameriški glasbenik imel za sabo že tri Kyuss plošče, ki veljajo danes za ABC stoner glasbe.

Kmalu nato je Bjork postal član kultne stoner zasedbe Fu Manchu, poleg tega pa je sodeloval pri številnih pomembnih glasbenih projektih, kot sta na primer Fatso Jetson in Mondo Generator. Ob vsem tem pa ni nikoli zapustil svojega doma, kalifornijske puščave, na katero je izredno navezan. Proti koncu devetdesetih je ubral samostojno glasbeno kariero in kmalu nato ustanovil založbo Duna Records.

Od takrat je minilo več kot dvajset let, sedaj pa je napočil čas, da se Bjork spet usede na svojo duno: »Čas je zrel, da Duna začne novo življenje. Ob sebi pa sem želel imeti svojega bobnarja Ryana Güta in seveda dolgoletnega puščavskega brata Maria Lallija. Z Mariom naju vežeta enkratno prijateljstvo in skupna glasbena zgodovina, ki se je začela, ko sem bil star le trinajst let!«

Iz tega prav gotovo izhaja tudi naslov novega albuma Once Upon A Time In The Desert (Bilo je nekoč v puščavi) – devet komadov za malo več kot štirideset minut glasbe, ki sledijo že ustaljenemu glasbenemu kalupu. To je tista puščavska rok in soul glasba, s katero nas Brant Bjork osrečuje že vrsto let. Rock On, Brant!

Once Upon A Time In The Desert

Brant Bjork

Puščavski rok, soul

Duna Records, 2024