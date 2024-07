Čezmejni Visavì vstopa v goriški grad

Oktobra se na Goriškem vrača v ospredje sodobni ples s petim čezmejnim festivalom sodobnega plesa Visavì, ki bo poleg bližajoče se Evropske prestolnice kulture obiskal še Krmin in Gradišče. Od 16. do 20. oktobra bo 13 plesnih skupin iz različnih krajev ponudilo na ogled najnovejša dela uveljavljenih koreografov na nacionalni in mednarodni ravni. Plesalci bodo postregli z 11 predstavami in šestimi instalacijami. V programu je v petih dneh predvidenih skupno 20 dogodkov, med temi tudi svetovni premieri in šest nacionalnih premier. Program dopolnjujeta brezplačni delavnici za mlade plesalce in tekmovanje z glasbo v živo Visavì Experimental Contest.

Festival sodobnega plesa prireja združenje ArtistiAssociati v sodelovanju s SNG Nova Gorica in številnimi drugimi partnerji. Umetniški vodja čezmejnega festivala, ki je bil uvrščen med uradne dogodke EPK 2025, je Walter Mramor. Za letošnjo izvedbo je pripravil raznoliko ponudbo, ki posebno pozornost namenja mladim ustvarjalcem pod 35. letom starosti. Veliko je umetnikov iz različnih koncev sveta, plesne skupine prihajajo iz Italije, Slovenije, Hrvaške, Nemčije in Švice. Pripravile so koreografije na temo negotovosti v sodobnem svetu in kolektivnega spomina, ki skupaj tvorita rdečo nit letošnje izdaje Visavì festivala.

Prireditvena prizorišča bodo uredili na obeh straneh nekdanje meje. Letos bo festival vstopil tudi v goriški grad, obiskal pa bo še Verdijevo gledališče v Gorici, SNG v Novi Gorici, goriški Kulturni dom, novogoriški grad Kromberk in zajel še veliko drugih lokacij. Prva na vrsti bo plesna skupina TPO, ki bo v sredo, 16. oktobra, nastopila v Kulturnem centru Lojze Bratuž z interaktivno predstavo Melodia v režiji Francesca Gandija in Davida Venturinija. EPK 2025 pa bo v prihodnjem letu gostila tudi potujoči mednarodni Spring Forward Festival. Visavì bo takrat obogatil uvodni niz Odec, ki bo ples združeval z vodenimi ogledi goriških lepot.