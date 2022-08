Črnemu obroču Marija Čuka priznanje švicarske literarne nagrade

Marij Čuk bo za svoj roman Črni obroč (v italijanskem prevodu Fiamme nere), ki ga je izdala založba Mladika, prejel novo mednarnodno priznanje. Prejel bo priznanje prestižne literarne nagrade Switzerland literary prize, in sicer nagrado kritike. Posebna komisija je pregledala, prebrala in analizirala na stotine del znanih italijanskih in evropskih avtorjev. Švicarska literarna nagrada ima namreč namen povezovati ljudi z vsega sveta, deliti si z njimi literarne dosežke in ovrednotiti različne kulture. Zato je tudi uradno nagrajevanje deležno posebnega poudarka ob prisotnosti krajevnih in zveznih švicarskih predstavnikov oblasti, kulture, znanosti in mondenega sveta, je v tiskovnem sporočilu zapisala tržaška založba Mladika, kjer je izšel nagrajeni roman.

Marij Čuk je v Črnem obroču (italijanski prevod je delo Martine Clerici) opisal požig Narodnega doma, središča kulturnega, gospodarskega in narodnega življenja Slovencev. S tem dejanjem je nastajajoči fašizem 13. julija 1920 napovedal smrt slovenskemu narodu in strahovlado svetu. Roman Črni obroč je pred tem prejel še velike nagrade v Latisani, Rovigu, Apuliji in Liguriji. Priznanje literarne nagrade Switzerland literary prize bodo Čuku in ostalim nagrajencem izročili v začetku letošnjega oktobra na javni prireditvi v Švici.