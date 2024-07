Pordenonelegge od letos praznik knjig in svobode

Ob 25. obletnici predstavitev v Rimu in ... kremšnita: letos knjižni festival Pordenonelegge slavi četrt stoletja nadvse uspešnega delovanja, na kar so organizatorji želeli opozoriti z uradno predstavitvijo v italijanski prestolnici, kot je včeraj pojasnjeval predsednik Fundacije Pordenonelegge Michelangelo Agrusti, češ da so se iz periferije hoteli približati glavnim udeležencem.

Od vedno je barva festivala rumena, kar vzbuja dobro voljo in prikliče trenutke sreče, kot je na novinarski konferenci razmišljal deželni odbornik za kulturo in podpredsednik Dežele FJK Mario Anzil. V rumeni barvi si vsako leto zamislijo simbol posamične izvedbe in letos so zarisali slastno kremno rezino oziroma sfoglio. Tu nastopijo jezikovne razlike, ki ne dopuščajo istih besednih poigravanj: sfoglia je v italijanščini priljubljena sladica, sfoglia pa je tudi oblika glagola sfogliare, kar pomeni listati. Letošnji simbol, tako organizatorji, vabi k prelistavanju knjig in siceršnjim užitkom.

Z letošnjo izvedbo pa knjižni festival spreminja spremno oznako, od »praznika knjig in njihovih avtorjev« je postal »praznik knjig in svobode«. K temu, tako predsednik Fundacije Pordenonelegge Agrusti, jih je navdihnil italijanski predsednik Sergio Mattarella s svojim nagovorom na lanskem festivalu, ko je poudarjal vlogo tovrstnih pobud pri uresničevanju idealov svobode in demokracije.

Uradno predstavitev jubilejne izvedbe festivala Pordenonelegge, ki bo potekala od 18. do 22. septembra, so pripravili v rimski palači Ferrajoli.

Velika pozornost mladim

Nad 600 avtorjev in več kot 300 dogodkov v petih dneh na 43 različnih prizoriščih v Pordenonu in drugih krajih dežele: to bo letošnji festival v skopih številkah. Program je v glavnih obrisih orisal Gian Mario Villalta, ki vodi umetniško trojico festivala: ob njem jo tvorita še Alberto Garlini in Valentina Gasparet. Festival ni samo literarni, saj na njem nastopijo avtorji knjig na zgodovinske, ekonomske, umetnostne, sociološke, filozofske, okoljske, športne in še druge teme. Upravičeno, tako Villalta, veliko pozornost namenjajo mladim, po eni strani s sodelovanjem s šolami, po drugi pa s številnimi pobudami.

Festival lahko doživljamo tudi kot multimedijsko pobudo, saj bodo na sporedu gledališke, glasbene, filmske prireditve. Seveda pa največ ljudi privabijo znana imena na raznih področjih. Villalta je med tujimi avtorji napovedal več znanih imen, naj omenimo iransko pisateljico Azar Nafisi, dobitnico najpomembnejše nagrade, Američana Richarda Forda, Francoza Bernarda-Henrija Lévyja in Ukrajinko Oksano Zabužko.