Črno-beli pogled nekoliko razočara

Po eni večjih knjižnih uspešnic začetka tega stoletja, ki jo je iranska pisateljica Azar Nafisi napisala leta 1997 kot begunka v ZDA, je izraelski režiser Eran Riklis posnel istoimenski film Reading Lolita In Tehran na temo svobode in emancipacije. Kljub pričakovanju vseh, ki so prebrali knjigo, je film v resnici precejšnje razočaranje in ga ne gre nikakor primerjati lepoti knjižne podlage.

Zgodba je postavljena v leto 1979, ko se je Azar Nafisi po večletni odsotnosti vrnila v rodni Iran. Z možem Bijanom, po poklicu inženirjem, s katerim sta vrsto let živela v tujini, jima je pravkar opravljena revolucija vlila poguma in upanja, da sta se odločila za povratek.

Azar je izbrala poučevanje angleške literature na univerzi in prav zaradi svojega navdušenja prepričala številne študente, da so sledili njenim predavanjem. Predvsem so se nanjo navezale študentke, saj je za njih razgledana mentorica predstavljala tudi pravi model svobodnega razmišljanja in emancipacije.

Nekaj mesecev zatem pa je ajatolah Homeini prevzel oblast in začel izvajati islamsko revolucijo. Kmalu nato je proglasil tudi teokratsko vodeno islamsko republiko in v sodišča vpeljal šeriatsko pravo, katerega korenine segajo v srednji vek ...

Za Azar se je kolo časa spet zavrtelo nazaj in jo prisililo obleči hijab. Vladna cenzura ji je hkrati prepovedala branje in posredovanje cele vrste knjig in avtorjev. Nekateri študenti so se od nje kmalu oddaljili, predvsem punce pa so ji še naprej prepričano sledile in jo spodbujale. Nekega dne pa so prav dve njeni študentki aretirali in ju mučili, kar je Azar docela prepričalo, da se je odpovedala poučevanju in ustanovila bralni krožek, v katerem je s sedmimi dekleti nadaljevala z branjem prepovedanih angleških tekstov.

Filmska pripoved, ki se ji je danes sedemdesetletni režiser Eran Riklis, doma v Jeruzalemu, posvečal več let, obravnava zahtevne teme in kulture. Avtorjevo tolmačenje pa je žal zelo črno-belo in pretežno potegne z zahodno kulturo, v kateri vidi vse pozitivno, medtem ko iransko stvarnost predstavlja v karseda negativni luči. Tak pogled seveda ne pomaga pri razumevanju dejstev in realnosti, katerih posledice so še kako prisotne danes ...

Leggere Lolita a Teheran

Država: Italija, Izrael, 2024

Režija: Eran Riklis

Igrajo: Golshifteh Farahani, Zahra Amir Ebrahimi in Mina Kavani