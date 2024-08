Dogodivščine in čustva najstnice Riley

Z risanko Inside Out 2, ki je v zadnjih mesecih privabila v filmske dvorane daleč največje število gledalcev tako v ZDA kot tudi v Evropi, bodo v tržaškem Ljudskem vrtu danes zvečer praznovali veliki šmaren in višek poletja.

Ob 21. uri bo namreč zaživela tudi na velikem platnu letnega kina nova zgodba danes že trinajstletne Riley. Deklico smo spoznali v prvem delu animiranega filma, ki ga je pred skoraj desetimi leti režiral Pete Docter. Njeno rast in prehod iz otroštva v najstništvo je producent Marc Nielsen po novem zaupal režiserju Kelseyu Mannu.

Riley je pravkar zaključila nižjo srednjo šolo in v družbi najboljših prijateljic preživlja zadnje razposajeno poletje pred vpisom na licej in pravzaprav tudi pred oddaljitvijo od starih pajdašic, saj po novem ne bodo več obiskovale iste šole. Zadnje skupno poletje mlade gospodične preživijo ob igranju hokeja. Igra ga tudi skupina starejših najstnic, ki se Riley zdijo zelo zanimive in zaradi katerih skoraj pozabi na najdražji prijateljici.

Nadaljevanje prvega dela uspešnice, ki si je leta 2016 poleg oskarja za najboljši animirani film, prislužila celo vrsto nagrad, se tako začne prav pri prehodu iz otroškega v odraslo obdobje. Riley srečamo v trenutku, ko se začenja prenova njenega možganskega nadzornega centra, kar ustvarja nov prostor za nekaj povsem nepričakovanega: čisto nova čustva. Sreča, Cmera, Jeza in Reva, ki jih dobro poznamo iz njenih otroških let in ki že dolgo uspešno vodijo njene čustvene operacije, z veliko težavo sprejmejo prihod Tesnobe. Njeno nelagodje se ni pojavilo samo, ampak v družbi drugih nezaželenih novih senc, kot so Sramota, Puščoba in Zavist.

Tako kot že prvi del risanke se tudi nadaljevanje zaustavlja predvsem pri notranjih čustvih osrednje junakinje in vsem, kar doživlja mimo svojega hotenja. Risanka, ki je seveda namenjena predvsem otrokom, je v resnici zelo primerna tudi za odrasle, ker do potankosti analizira marsikaj, kar se je v preteklosti zgodilo vsem nam. Česar pa mogoče do danes nismo še povsem razumeli ...

Inside out 2

Država: ZDA, Japonska 2024

Režija: Kelsey Mann

Risanka