Film, v katerem za moške ni prostora

O ženskah je vedno trdil, da predstavljajo pravi zaklad v njegovem življenju, da pa jih bo uspel spraviti celo osemnajst v en sam film, pa mogoče še sam ni verjel.

Turški režiser Ferzan Ozpetek je od danes v italijanskih filmskih dvoranah z najnovejšim delom Diamanti, ki je hkrati tudi eden letošnjih božičnih filmov. Zgodba, polna barv in posebnega čara, je zelo ženska pripoved, h kateri je Ozpetek uspel privabiti celo vrsto pomembnih imen italijanske sodobne filmske, gledališke, celo televizijske in radijske scene. Od Jasmine Trinca in Luise Ranieri v osrednjih vlogah do Geppi Cucciari, Carle Signoris, Lunette Savino, Elene Sofie Ricci, Kasie Smutniak, Mare Venier in drugih zvenečih imen.

Zgodba je tako kot ostale avtorjeve pripovedi postavljena v Rim, v nekoč zelo znameniti atelje Canova, v katerem se sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja posvečajo krojenju oblek za gledališka in filmska dela. Ozpetek pooseblja samega sebe, se pravi režiserja, ki razmišlja o svojem novem filmu. Ob mizi, založeni z najboljšimi dobrotami, okoli katere se zbere skupina prijateljev (tovrstna omizja so prava stalnica Ozpetekovih filmov), sam Ferzan pripoveduje o novem načrtu, se pravi zgodbi o ateljeju, s katerim je tudi sam svoj čas sodeloval in v njem srečeval gledališke in filmske zvezde tistega časa. Lastnici krojačnice sta lepi sestri in v njuni trgovini se srečuje in odvija cela vrsta življenjskih usod in zgodb, ki predstavljajo neskončni tok bogate pripovedi,v katerih je bolj malo prostora za moške. Pa čeprav sta med interpreti tudi igralca Luca Barbarossa in Stefano Accorsi.

Če drugega ne, je film zanimiv prav zaradi tako množične prisotnosti ženskih likov, s katerimi režiser, ki se je rodil v Istanbulu leta 1959, spet postavlja spomenik mami, tetam in sestri, o katerih je že čestokrat pisal v svojih knjigah. Za glasbeno kuliso filma prav tako stoji ženska. Ozpetek je namreč osrednjo pesem filma zaupal Giorgi, s katero je že sodeloval pred skoraj 20 leti pri filmu La finestra di fronte.

Diamanti

Država: Italija, 2024

Režija: Ferzan Ozpetek

Igrajo: Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Luca Barbarossa (II), Sara Bosi