Floating Castle festival letos v Truškah in Kubedu

Letošnja izvedba festivala Plavajoči grad in mednarodnega orkestra Etno Histeria prinaša temeljit konceptualni premik. Festival se z gradu Snežnik seli v istrske Truške in Kubed, v središču programa pa je projekt Float to Gaza. Osrednji dogodek turneje bo intermedijski spektakel na Ljubljanici, so povedali na današnji novinarski konferenci. Umetniški vodja Matija Solce je izpostavil temeljito spremembo formata festivala, ki bo izmenično potekal v večjem in manjšem obsegu. Letos bo v manjši različici potekal na novi lokaciji v slovenski Istri.

Kot je pojasnil Solce, letos pripravljajo festival v manjšem obsegu v vasi Truške na Primorskem, kjer bo v enem dnevu nastopilo 23 skupin na sedmih odrih. »Zadevo delamo v manjšem obsegu tudi zato, ker smo lani na gradu Snežnik gostili kar 220 skupin in smo ob tem izgubili precej energije,« je Solce povedal za Slovensko tiskovno agencijo. Osrednji del poletnega dogajanja ponovno prinaša mednarodni orkester Etno Histeria. Zasedba letos združuje 75 glasbenikov iz 22 držav, vse od Argentine do Indije in Kanade. Glasbeniki celoten repertoar tradicionalno ustvarijo popolnoma brez not v pičlih petih dneh. »To predstavlja najbolj efektiven način učenja, ki ga človek lahko doživi preko glasbe. Strokovnjaki ne morejo tako hitro in efektivno združiti 70 ljudi na kup, kot jih mi preko tega projekta,« je dejal Solce.

Glasbeniki bodo turnejo začeli 16. julija v Kopru. Največji podvig pa načrtujejo 18. julija v Ljubljani z intermedijskim spektaklom Rekvijem za Saro. Orkester bo takrat igral kar na dveh ladjicah in plul od Zmajskega mostu do Trnovskega nabrežja. Glasbenike bodo na reki spremljali dodatni čolni, pri čemer bo akrobatka Daniela Zajc izvajala akrobacije na konstrukciji na treh supih. Dogodek so ustvarjalci posvetili palestinski deklici Sari, ki je pred enim letom z orkestrom sodelovala pri aranžiranju pesmi, a je kasneje v Gazi izgubila življenje, so pojasnili organizatorji. Festival bo humanitarno noto podprl s sodelovanjem z umetniki iz Gaze v okviru kolektiva Global Art Mobilization. Sodelavec pri projektu Erik Valenčič poudarja, da umetniki s takšnimi akcijami neposredno prebijajo kulturno blokado palestinske enklave, ki traja že vse od leta 2007, in gradijo mostove med ljudmi.

»S sodelovanjem z njimi in s prebijanjem te kulturne blokade branimo njihovo človečnost, ampak v končni fazi branimo tudi svojo,« je poudaril Valenčič. Umetniki na obeh straneh bodo prek neposrednega video prenosa zrcalili svoje nastope in slikali skupne murale. »Polovica slike bo nastajala v Gazi, druga polovica pa pri nas. Šele ko bomo prinesli to platno v Gazo, bo slika popolna. Enako bomo delali z lutkarjem Alexom Bartijem, saj bosta njegova lutka tukaj in lutka v Gazi v živo komunicirali,« je pojasnil Solce. Turnejo bo orkester nato nadaljeval na gradu Snežnik, na reki Kolpi v Radencih, v celjskem Špitalu za prjatle in v Mariboru, kjer bodo glasbeniki igrali na rečnih splavih od Vodnega do Sodnega stolpa. Pred zaključkom bodo glasbeniki obiskali še jamo Vilenica, Kosovelov dom v Sežani in Manziolijev trg v Izoli.Festival se bo 25. julija zaključili v Truškah, kjer bo na istrskih dvoriščih nastopilo 20 glasbenih, gledaliških in cirkuških skupin. Obiskovalci bodo za vstopnico morali odšteti 30 evrov, prireditelji pa bodo pri plačilu honorarja umetnikom uporabili inovativen sistem. Obiskovalci bodo namreč ob vstopu prejeli posebne kovance oziroma kojne in jih nato razdelili tistim nastopajočim, ki jih bodo najbolj navdušili. Organizatorji bodo na koncu zbrani denar pravično razdelili med umetnike natančno po tem ključu, je pojasnil umetniški vodja Solce.