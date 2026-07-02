Mladi pevci so se izkazali z opernimi hiti iz 18. stoletja

Kot čebela, ki leta od cveta do cveta, da bi nabrala najboljši cvetni prah, tako je tudi literat in pustolovec Lorenzo Da Ponte ob koncu 18. stoletja zbral vrsto sodobnih opernih hitov, jih združil z novim dramaturškim »lepilom« in donosni zamisli dal naslov L’ape musicale (Glasbena čebela). Kar bi lahko označili kot komercialno in razvedrilno delo, ki je s predvidljivim uspehom prineslo spretnemu impresariju dober zaslužek (v času, ko ni bilo treba skrbeti zaradi kršitev avtorskih pravic), je danes atraktivna redkost, ki nam govori o takratni družbi in predvsem o fascinantnem liku podjetnega libretista, ki se je zapisal v zgodovino kot avtor genialnih besedil za znamenito Mozartovo operno trilogijo (Don Giovanni, Figarova svatba, Così fan tutte).

Da Ponte, ki ga festival letos časti z raznimi dogodki skupaj s temo »svobode«, ki je zaznamovala njegovo pustolovsko življenje, je glasbene prizore povezal znotraj klasične zgodbe gledališkega zakulisja in brez dramaturških ambicij. Publika sledi zgodbi pesnika in impresarija, ki bi brez potrebnih sredstev postavil na oder predstavo in se mora ukvarjati s pritožbami ter predvsem s kapricami pevskih solistov.

Dejansko je avtor postavil na oder samega sebe, v liku Bonaria, ki ga je tudi scensko prepričljivo utelesil tržaški baritonist Manuel Sedmak. Za napetost v zakulisju sta poskrbeli primadoni: čilska mezzosopranistka Javiera Barrios je pokazala največjo odrsko izkušnjo in vokalno suverenost, Marija Kozlova pa je odigrala briljantno vlogo Zuccherine. Z vokalnim leskom je izstopal tenorist Nico Franchini v vlogi »prvega solista« Capriccia, kontrast posebno resnega in tečnega nosilca komičnih likov pa je prikazal manj fokusiran Stefan Petković, medtem ko je v vlogi Cecchine (ki jo je Da Ponte ustvaril za svojo nečakinjo) dovolj sproščeno nastopila Sofia Dhzavadian.

Ponovitev Glasbene čebelebo drevi ob 21. uri na Gradu Spessa, v primeru slabega vremena v gledališču v Krminu. Nastopila bo rahlo spremenjena zasedba, med solisti bosta tudi Slovenec Marko Erzar in Tržačanka Greta Di Sopra. Jutri ob isti uri pa bo Vila Vipolže gostila posebno postavitev Verdijeve Traviate, ki jo bodo povezali z romanom Alexandra Dumasa Dama s kamelijami. Arije iz opere se bodo prepletale s poglavji iz romana. V mednarodni zasedbi bodo pevci Francesca Manzo, Stevan Karanac in Jure Počkaj, igralec Peter Harl in pianist Andrea Furlan.