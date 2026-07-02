Udeleženci olimpijskih iger bodo prejeli 10.000 dolarjev podpore

Olimpijska revolucija, tako bi lahko poimenovali projekt Pripravljeni za prihodnost, ki ga je pretekli teden med izrednim zasedanjem Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) v švicarski Lozani predstavila njegova predsednica Kirsty Coventry.

Prvič v zgodovini olimpijskih iger bo vsak udeleženec prejel prispevek v višini 10 tisoč dolarjev. To ni medalja, niti kak bonus, rezerviran za najvidnejše prvake, temveč priznana podpora vsem olimpijcem, je pojasnila pobudnica priznanja, predsednica Coventry. Sklad bo vreden 140 milijonov dolarjev za vsako štiriletno obdobje, primeren za prispevke 14.000 športnikom, kolikor je povprečno število udeležencev poletnih in zimskih olimpijskih iger.

Nepovratna sredstva bodo upravljali nacionalni olimpijski komiteji in bodo imela poseben namen: podpirati športne kariere olimpijcev ali jih spremljati pri njihovem poklicnem prehodu po tekmovalni karieri. MOK se zaveda, da je uvrstitev na olimpijske igre za vsakega športnika mejnik, zgrajen v letih žrtvovanja, predanosti, odpovedi in trdega dela. To je izrecno poudaril nekdanji španski košarkarski as Pau Gasol, predsednik Komisije za športnike, in pojasnil, da bo štipendija na voljo vsem ter ne bo nadomestila obstoječih podpor, niti ne bo zmanjšala sredstev, namenjenih nacionalnim olimpijskim komitejem. Za prejetje podpore bo potrebna prijava. Tisti, ki se ne bodo prijavili – na primer uveljavljeni asi-milijonarji ameriške košarkarske lige NBA ali vrhunski, prav tako ali še bolj bogati teniški prvaki – bodo svoj delež pustili v skladu v korist bodočih olimpijcev.

Predsednica Coventry je program o podelitvi nepovratnih sredstev udeležencem olimpijskih iger vsekakor etično zakoličila: športniki, ki so bili kaznovani zaradi kršitev protidopinških predpisov, kršitev kodeksa etike ali Olimpijske listine, bodo izključeni in ne bodo deležni podpore. Določila o »gmotni pomoči« olimpijcem bodo začela veljati letos. Prvi, ki bodo koristili ta olimpijska nepovratna sredstva, bodo udeleženci letošnjih zimskih olimpijskih iger Milano Cortina. Prijave za prejem podpore bodo začeli zbirati do konca leta, in sicer preko nacionalnih olimpijskih komitejev. Prva izplačila naj bi koristniki prejeli prihodnje leto.