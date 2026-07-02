Prekoračili bodo mejo ... v družbi velikanov

Prostori Kulturnega doma v Trstu bodo prihodnji teden gostili trinajsto izvedbo festivala Varcare la frontiera - Prekoračiti mejo/Interference. Pobudnik, združenje Cizerouno je ponovno združilo moči s Slovenskim stalnim gledališčem in zasnovalo tri posebne literarne večere, ki bodo zaživeli prihodnji teden, točneje 9., 10. in 11. julija in bodo počastili pomembne osebnosti kot so Marko Sosič, Carolus L. Cergoly in Pier Paolo Pasolini (ter David Maria Turoldo in časnikar Libero Mazzi). Rdeča nit treh večerov je namreč mejna književnost, prostor srečanja med jeziki in tradicijami, smo slišali včeraj v foajeju Kulturnega doma, kjer so prireditev tudi predstavili. Prvo srečanje bo v četrtek, 9. julija, ob 21. uri posvečeno Marku Sosiču. Darja Betocchi, Poljanka Dolhar in Valentina Repini, ki so z enim najpomembnejših glasov sodobne slovenske književnosti in hkrati ključno osebnostjo tržaškega mejnega gledališča sodelovale in prijateljevale, bodo ponudile svoj pogled na pisatelja, režiserja in igralca. Valentina Repini je včeraj dodala, da je bil Sosič utopist, ki je pogumno in na glas sanjal prihodnost. Sam je skozi desetletja prečkal mejo med jeziki in kulturami, ki sobivajo v Trstu, »uvedel je italijanske nadnapise« in na oder prinašal zgodbe o obrobju, zapletenih identitetah in telesih, ki naseljujejo vmesne prostore. Nekaj Sosičevih odlomkov bo prebrala igralka Nikla Petruška Panizon. Slednja bo v petek, 10. junija, ob 21. uri z recitacijo ustvarila dialog na daljavo med velikanoma italijanske literature 20. stoletja, Carolusom Cergolyjem in Pier Paolom Pasolinijem. Zadnje srečanje bo v soboto, 11. julija, ob 21. uri posvečeno Pasoliniju z besedo in plesom.