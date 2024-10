Franja nam ponuja 20 slovarjev

Ob včerajšnjem mednarodnem dnevu slovarjev je luč sveta zagledal nov portal Franja. Večjezični portal na domeni franja.eu prek 20 slovarjev ponuja uporabo oziroma iskanje parov med slovenščino in vrsto tujih jezikov. Uporabniki bodo tu našli ustrezne prevode slovenskih besed od angleškega do romunskega jezika. Na voljo imajo tudi slovensko-italijanski in italijansko-slovenski slovar Sergija Šlenca, pa tudi latinsko-slovenski slovar.

Novi portal so včeraj predstavili na slovesnosti v Ljubljani, na kateri so proslavili tudi desetletnico »starejšega brata« Frana.si. Za oba skrbi Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Predsednik SAZU, akademik Peter Štih je portal Fran označil za »čudežnega dečka«, ki je presegel vsa pričakovanja. Predstojnik inštituta Kozma Ahačič je spomnil na skromne začetke portala Fran, ki danes velja za zgodbo o uspehu. Portal, ki beleži okoli 300.000 ogledov na dan, je v desetletju zabeležil več kot 450 milijonov iskanj. Portal, ki omogoča iskanje po 45 slovarjih, velja tudi za vstopno točko na druge spletne projekte, denimo jezikovno svetovalnico, na portal slovenskega jezika za mlade Franček, po novem pa tudi do Franje. Ta je ime dobil po slovenski političarki, narodni dami in svetovljanki Franji Tavčar (1868–1938).