Včeraj okrog 22. ure so policiste obvestili, da je v Piranu na ulici v vozilu neodziven moški, poročajo Primorske novice. Na kraj so kmalu prišli tudi reševalci in gasilci. Policistom je uspelo identificirati 52-letnega moškega, vidno pod vplivom alkohola. Izdali so mu plačilni nalog, ker je ustavil vozilo na voznem pasu. »Pihati« ni želel, zato so mu odredili pridržanje, ušel pa mu ne bo niti obdolžilni predlog.