Retrospektiva, posvečena meji skozi film in zgodovino

Kinoatelje bo v četrtek, 10. aprila 2025, gostil celodnevni filmski dogodek Oriente Vzhod / Occidente Zahod – Meja skozi film in zgodovino, ki bo potekal v goriški Hiši filma / kinu Kinemax v Gorici (Piazza della Vittoria 41) in je del uradnega programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025.

Dogodek aktualizira pomen večkulturnosti in skupnega zgodovinskega spomina ter vabi k premisleku o življenju v obmejnih prostorih nekoč in danes skozi izbrane filmske projekcije, pogovore z ustvarjalci, okroglo mizo o prednostih obmejnih večkulturnih prostorov, posebnim filmskim sprehodom po Gorici in večerno slavnostno otvoritvijo, ki ji bo sledila projekcija arhivskih in sodobnih kratkih filmov.

Že v dopoldanskem času bo na sporedu projekcija filma Zoran, moj nečak idiot (režija Matteo Oleotto), sicer ene prvih slovensko-italijanskih koprodukcij, posnetih v lokalnem okolju. Sledijo intimni vpogled v življenja ljudi ob meji skozi film Zgodbe iz kostanjevih gozdov (režija Gregor Božič) in dokumentarni esej o Soči Trenutek reke (režija Anja Medved in Nadja Velušček). Po vseh projekcijah bodo sledili pogovori z ustvarjalci filmov.

Za goste retrospektive bo na voljo poseben filmski sprehod po bogati filmski dediščini Gorice, prireditelji pa izpostavljajo tudi okroglo mizo s priznanimi gosti iz zgodovinskih, novinarskih in filmskih krogov o dediščini preteklosti ter življenju ob meji v današnjem času.

Dan se bo sklenil s slavnostno otvoritvijo retrospektive Oriente Vzhod / Occidente Zahod - Meja skozi film in zgodovino. Po nagovorih bo sledila projekcija kratkih filmov, ki iz različnih perspektiv osvetljujejo življenje ob meji. Z izborom arhivskih in sodobnih del retrospektiva simbolično odpira prostor za razmislek o preteklosti in sedanjosti obmejnih skupnosti ter vabi k dialogu o pomenu meja.

Obiskovalcem iz Ljubljane organizatorji nudijo brezplačen avtobusni prevoz – odhod avtobusa bo ob 10:30 s parkirišča v parku Tivoli. Prijava je obvezna.

PROGRAM

Vsi dogodki bodo v Hiši filma / Kinemaxu, Travnik / Piazza della Vittoria 41, Gorica

8.30

Zoran, moj nečak idiot (režija Matteo Oleotto, 2013, 110’)

Sledi pogovor z ustvarjalci.

13.00

Zgodbe iz kostanjevih gozdov (režija Gregor Božič, 2019, 81’)

Pogovor z režiserjem Gregorjem Božičem.

ali

Filmski sprehod po filmski dediščini Gorice (odhod z dvorišča pred Kinemaxom)

Prijava na sprehod tukaj.

15.00 – 16.00

Druženje in pogostitev

16.00

Trenutek reke (režija Anja Medved, Nadja Velušček, 2010, 63’)

Sledi pogovor z avtoricama Anjo Medved in Nadjo Velušček.

17.30

Okrogla miza: Prepletanje identitet in zlivanje kultur

Kulturna identiteta obmejnih skupnosti kot priložnost za prihodnost Evrope?

Okrogla miza bo aktualizirala teme retrospektive ter osvetlila, kako se preteklost in večkulturnost obmejnih regij odraža v sodobnih kulturnih, družbenih in političnih kontekstih.

Moderator: Donatello Fumarola, filmski kritik, kurator, producent

Gostje:

Marta Verginella, zgodovinarka in publicistka, Stefano Lusa, novinar in publicist, Sergio Toffetti, filmski kritik in publicist ter Varja Močnik, režiserka, filmska publicistka, kuratorka retrospektive.

19.30

Slavnostna otvoritev retrospektive

Uvodni pozdrav: Stojan Pelko, programski vodja EPK-ja GO! 2025, sledi izbor arhivskih in sodobnih kratkih filmov:

● Vojna besed ali spoštljiva tišina, Leo Černic, 2020, 2’

● Tujega nočemo, svojega ne damo, Mirko Grobler, SI (YU), 1947, 14’ /italijanski podnapisi

● Zaprosili OZN, naj se Trst vrne Italiji, 1948, 0’51’’/slovenski podnapisi

● Trst in Italija, 1952, 2’ /slovenski podnapisi

● Vlak prijateljstva: ameriška pomoč za Italijo, 1948, 1’ /slovenski podnapisi

● Kje je železna zavesa?, Mako Sajko, 1961, 12’; dcp ita podnapisi

● Kras, Franco Giraldi, 1960, 11’ /slo podnapisi

● Kras – pravljični svet, Matjaž Klopčič, 1974, 13’ /slo podnapisi

● Abesinija, Karpo Godina, 1999, 17’ ita in slo podnapisi

21.00

Pogostitev