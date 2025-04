Nagrada Terzani 2025 palestinskim novinarkam in novinarjem, ubitim v Gazi

Mednarodno literarno nagrado Tiziano Terzani bodo letos podelili palestinskim novinarkam in novinarjem, ubitim v Gazi. V njihovem imenu jo bosta simbolično prejela novinarja postaje Al Jazeera Wael al-Dahdouh in Safwat al-Kahlout. Od 7. oktobra 2023 je nepristransko pričevanje in poročanje iz Gaze z življenjem plačalo več kot 200 novinark in novinarjev, fotoreporterk in fotoreporterjev ter drugih komunikacijskih operaterjev.

»Še nikoli v zgodovini novinarstvo ni plačalo tako težkega davka, ob očitnem kršenju humanitarnega prava in svobode tiska,« je nagrado utemeljila predsednica žirije Angela Terzani Staude. »Žirija je z izjemno in soglasno odločitvijo začutila potrebo, da na to opozori in da se pokloni žrtvam vseh tistih, ki so bili utišani in ne morejo več pripovedovati druge plati resnice.« Vsem tem bo posvečen večer, ki bo potekal 10. maja v gledališču Teatro Nuovo Giovanni da Udine v sklopu festivala vicino/lontano, ki bo prav tako potekal v Vidmu od 7. do 11. maja.