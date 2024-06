Fu Manchu z novim, izvrstnim albumom

Pionirji ameriškega stoner roka Fu Manchu se vračajo na mednarodno glasbeno sceno po celih šestih letih od albuma Clone Of The Universe. Prejšnji teden je namreč zagledala luč nova, dvojna plošča The Return Of Tomorrow.

Zasedba Fu Manchu je ravno v teh dneh na evropski glasbeni turneji, na kateri predstavlja nov album. Žal pa bodo fantje nastopili le v severnem delu Evrope. Avgusta in septembra bo nato na vrsti ameriška turneja, oktobra pa se bo bend vrnil na staro celino. Nam najbližji koncert bo 15. oktobra na Dunaju. V tamkajšnji Areni sem jim zadnjič prisluhnil leta 2018. Takrat je skupina v poldrugo uro trajajočem koncertu zaigrala nekaj komadov iz novega ploščka Clone Of The Universe, glavnino nastopa pa posvetila starejšim uspešnicam, kot so izredne King Of The Road, Evil Eye, California Crossing in Mongoose. Češnja na torti je bila zaključna Godzilla, ki je kot strela iz jasnega udarila na dunajsko Areno in navdušila številno publiko. Oktobrskega nastopa na Dunaju torej ne gre zamuditi!

Fu Manchu je bend, ki je s skupinama Kyuss in Monster Magnet v devetdesetih letih ustvaril novo glasbeno zvrst, to je stoner rok. Medtem ko so člani zasedbe Kyuss igrali in snemali v puščavi, so se kalifornijski fantje raje osredotočali na plaže, deskanje in hitre avtomobile oziroma kombije. To pa se pozna tudi v glasbi skupine iz okrožja Orange County, ki je vedno bila nekoliko bolj hitra, manj psihedelična in »puščavska«, pesmi pa so krajše. Fu Manchu so v tridesetletni glasbeni karieri izdali več kot deset studijskih plošč, veliko kratkih albumov in sodelovali pri marsikaterem drugem glasbenem projektu. Bend je v vseh teh letih velikokrat zamenjal svoje člane, od leta 2002 pa je postava nespremenjena: pevec, kitarist in ustanovitelj Scott Hill, basist Brad Davis, drugi kitarist Bob Balch in bobnar Scott Reeder.

Okrog novega albuma The Return of Tomorrow je tudi tokrat vladalo veliko pričakovanje. Ploščo so izdali s svojo neodvisno glasbeno založbo At The Dojo Records, odločili pa so se za dvojni plošček. O tem nam je pevec in kitarist Scott Hill dejal: »Ko poslušam plošče, so te v glavnem ali ‘heavy’ ali z bolj mehkimi komadi. Tudi mi večkrat mešamo mehkejši sound s trdim, tokrat pa smo se odločili, da nov album dejansko razdelimo na dvoje: prvi del sestavlja sedem heavy fuzz skladb, v drugem delu pa dobimo preostalih šest, recimo malenkost bolj ‘umirjenih’ komadov.«

In končni rezultat je tudi tokrat, dragi Scott, izvrsten! V prvem delu izstopajo Haze The Hides (skoraj doom fuzz komad), Loch Ness Wrecking Machine z izrednim stoner rok kitarskim riffom in pa (Time Is) Pulling You Under – najhitrejša pesem ploščka. Med boljše skladbe drugega dela pa spadata What I Need in zaključna, šamanska High Tide.

The Return of Tomorrow

Fu Manchu

Stoner fuzz rok

At The Dojo Records, 2024