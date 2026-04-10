»V snemanju sem užival, s soigralci smo postali prijatelji«

»Bilo je pozno spomladi leta 2024, nekaj mesecev pred maturitetnim izpitom. Na šoli sem opravil dve avdiciji, na kar sem se sestal še z režiserko, da bi ugotovila, v kateri vlogi bi lahko nastopil. Bila je to izkušnja, ki je ne bom nikoli pozabil.«

Med številnimi mladimi obrazi, ki so v sredo zvečer zapolnili tržaški kino Ariston, je bil tudi Kraševec Dejan Ušaj, nekdanji dijak Državnega tehniškega zavoda Žige Zoisa, eden od petih Slovencev, ki imajo v filmu Laure Samani Un anno di scuola vidnejšo vlogo. Poleg njega so to še Sofia Mercandel v vlogi Mitisovega dekleta ter Simon Purič, Iztok Kalc in Jacopo Primosich v vlogi sošolcev glavnih junakov.»

Ker nihče od nas ni imel izkušenj z nastopanjem v filmu, je režiserka iskala igralce, ki bi bili čim bolj podobni filmskim likom,« je za Primorski dnevnik povedal 21-letni študent odnosov z javnostmi v Gorici in sodelavec oglaševalske agencije Tmedia. Pohvalil je sodelovanje z mentorjem Alejandrom Bonnom, s katerim so naturščiki usvajali veščine nastopanja. »Njegov pristop je bil strokoven in sproščen obenem. Tudi režiserka je bila izredno odprta in prijazna,« je pojasnil Ušaj, sicer podpredsednik društva mladih Slovencev v Italiji DM+ in član skupine ZKB mladi.

Kadre v višji srednji šoli Galvani v Ulici Campanelle so posneli v nekaj tednih, jeseni leta 2024. Čeprav je bilo za Ušaja nastopanje v filmu izkušnja izven njegove cone udobja, mu bo najbolj pri srcu ostala ekipa s filmskega seta: »S soigralci smo postali prijatelji, prava klapa. Lepo je bilo skupaj delati, še lepše je ostati v stiku, se družiti in še zdaj skupaj uživati.«