Boris Pahor je doživel tri pandemije

V Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije v Ljubljani je na ogled razstava z naslovom Zdravje naše največje bogastvo. Razstava (pripravila jo je Nataša Strlič) in spremljajoča publikacija ponujata izbor zgodb iz zgodovine slovenskih zdravstvenih ustanov in izbranih področij medicine. Izpostavljata delovanja zdravstvenega osebja v mirnodobnih in v izrednih razmerah (v vojnah, ob naravnih katastrofah, nesrečah večjega obsega ...). Opisujeta prevladujoče nalezljive bolezni (od španske gripe do covida-19) ter izstopajoče dosežke slovenske medicine in zdravstva.

Na razstavnem sprehodu med predmeti, fotografijami, dokumenti, filmskimi in televizijskimi posnetki ter pričevanji je predstavljena marsikatera do zdaj redko videna in slišana zanimivost iz zgodovine slovenskega zdravstva in medicine v 20. in 21. stoletju. Osnovno sporočilo razstave je nenadomestljiva vloga javnega zdravstva, ki je tudi v Sloveniji v tem času pod udarom.

Na razstavi »nastopa« tudi Boris Pahor, ki je bil eden redkih z izkušnjo treh pandemij, ki so zaznamovale sedanje in prejšnje stoletje. Leta 1918 je pokojni pisatelj kot otrok prebolel špansko gripo, za posledicami katere je takrat umrla njegova sestra Mimica. Nato je prebolel tuberkulozo, ob izkteku svojega življenja pa doživel še pandemijo covida-19.

Tem kratkim biografskim notam so priložili krajši odlomek, ki ga je Pahor namenil umirajoči sestrici Mimici. Odlomek je iz knjige Moje suhote in njihovi ljudje, ki je leta 2008 izšla pri založbi Beletrina.