V zadnjem mesecu leta, ki se nagiba h koncu, je v italijanske kinodvorane prišel morda najlepši letošnji celovečerni film. The Room Next Door (La stanza accanto, Sosednja soba) Pedra Almodovarja je intimna zgodba o življenju in smrti, ki jo je španski režiser v svojem prvem filmu v angleščini zaupal dvema izjemnima igralkama, Tildi Swinton in Julianne Moore.

Ingrid in Martha sta prijateljici že od mladih let, ko sta kot novinarki skupaj delali za isto revijo. Ingrid je nato postala pisateljica, Martha pa vojna dopisnica. Izbrali sta različni poti, ki se nista več srečali do trenutka, ko je Ingrid predstavljala svoj zadnji roman v knjigarni v New Yorku, pri tem pa izvedela, da z Martho nekaj ni v redu. Prijateljica iz mladosti je namreč bolna in se bori z rakom. Ker je upanja v okrevanje zelo malo, se novinarka bolj kot na zdravila zanaša na moč prijateljstva in zaprosi Ingrid, da ji stoji ob strani.

V resnici se je Martha že odločila za evtanazijo in nekdanjo prijateljico prosi, da jo pospremi v oddaljeno, lepo hišo, kjer naj bi skupaj preživeli zadnje obdobje njenega življenja. Vsaka v svoji sobi, toda skupaj na sprehodih, večerjah in dolgih pogovorih ... Ko bo nekega dne Ingrid opazila, da so vrata Marthine sosednje sobe zaprta, bo morala razumeti, da je prijateljica za vselej zaspala.

Najboljši film letošnje beneške Mostre, ki je s festivala na Lidu povsem upravičeno odnesel zlatega leva, najbolj prestižno nagrado, na navidez enostavni zgodbi zgradi zelo ganljivo pripoved, ki pa na gledalca deluje tudi odrešilno.

Najnovejši celovečerec 75-letnega Pedra Almodovarja, ki je posnet s klasično filmsko tehniko, katerega fotografija je do potankosti dodelana in pri katerem je zaznati skoraj manično iskanje popolnosti, je globoko razmišljanje o posameznikovi svobodi in odločitvah, ki so za mnoge ljudi težko sprejemljive.

Film The Room Next Door, v katerem ne manjka humorja in ki je prežet s svetlobo ter ovit v prav posebne barve, sloni skoraj v celoti na ramenih obeh protagonistk in na njuni izjemno elegantni interpretaciji.

La stanza accanto (Sosednja soba)

Država: Španija in ZDA, 2024

Režija: Pedro Almodovar

Igrajo: Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro