Knjiga s pesmimi Iga Grudna v finalu književne nagrade pri Caserti

Dvojezična knjiga Sanje o svobodi/Sognando La Libertà, v kateri je objavljenih 19 pesmi slovenskega pesnika Iga Grudna (1893-1948), ki jih je napisal v času internacije v fašističnem koncentracijskem taborišču Visco leta 1943, je se uvrstila med finaliste za italijansko književno nagrado Monte Carmignano per l’Europa 2024. Uredila sta jo slovenski zgodovinar Ivan Vogrič in italijanski publicist Ferruccio Tassin ter zanjo napisala spremne eseje. V njih sta prikazala okolje, v katerem so pesmi nastajale in Grudnovo življenjsko izkušnjo. Navajata tudi intelektualce, ki so bili z njim zaprti v Viscu, ter dogodke v taborišču in razne trenutke iz življenja internirancev. Knjigo je izdala Goriška Mohorjeva družba leta 2023.

Taborišče v Viscu je delovalo od februarja do septembra 1943, v marcu in aprilu je bil v njem zaprt tudi Gruden. Leta 1945 je izdal pesniško zbirko V pregnanstvo, v kateri je zbranih več ciklov pesmi, nastalih v krajih, kjer je bil zaprt - od ljubljanskih zaporov, sledijo Visco, Padova, Rab, zaključi se z Egiptom, saj je bil po kapitulaciji Italije prepeljan v eno od tamkajšnjih taborišč, s katerimi so upravljali zavezniki.

Med finaliste za nagrado Monte Carmignano per l’Europa 2024 v kategoriji zgodovinska pripoved je sicer uvrščenih še pet književnih del.

Peta podelitev nagrad, ki podeljuje občina Caiazzo na jugu Italije, bo 26. oktobra v mestu Caiazzu.

Občina Caiazzo pri Caserti je nagrado ustanovila v spomin na žrtve pokola 13. oktobra 1943, v katerem so nemške sile pobile več civilistov, ter v duhu sprave in kulturnih vrednost Evrope. Nagrade podeljujejo v petih kategorijah.