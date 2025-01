Ko je bil Bob Dylan popoln neznanec

Poleg nominacije za oskarjevo nagrado je Timothée Chalamet za vlogo Boba Dylana v filmu A Complete Unknown (Popolni neznanec) prejel čestitke tako filmskih kot glasbenih kritikov, saj je danes devetindvajsetletni igralec v vlogi mladega Roberta Zimmermana oziroma Boba Dylana prepričljiv na celi črti. Tako v interpretaciji ambicioznega mladeniča, ki se je na začetku šestdesetih let preselil iz Minnesote v New York, kot v interpretaciji nadarjenega kantavtorja, saj je Chalamet po večletni pripravi sam zapel vse pesmi v filmu Jamesa Mangolda.

Dogajanje je postavljeno v Greenwich Village na začetek šestdesetih let minulega stoletja. Tja dospe neznani dvajsetletni glasbenik iz St Louis Countyja, ki se sprva predstavi kot folk pevec, a se kmalu prelevi v oboževanega interpreta električnega rock’n’rolla. Višek njegovega uspeha režiser Mangold prikaže s kontroverznim Dylanovim nastopom, štiri leta kasneje, na folk festivalu v Newportu. Ta njegov podvig namreč še danes predstavlja mejnik v zgodovini glasbe.

Pričakovana biografska drama o vzponu enega najvplivnejših kantavtorjev vseh časov je pripoved o Dylanovem osebnem življenju, a tudi o tem, kako je uspel spremeniti tok najprej ameriške in kmalu nato svetovne glasbe.

Edinstven projekt se je razvijal več kot štiri leta. Danes enainšestdesetletni Mangold je filmsko pripoved povzel po knjigi Elijaha Wanda, ki je izšla leta 2015. Pri oblikovanju filma je sodeloval tudi sam Bob Dylan, ki je z režiserjem šel skozi scenarij in zgodbo, s katero je avtor filma želel izpostaviti predvsem začetke izredne kariere in trenutka, ko se je opolnomočil ter ubral novo, revolucionarno pot. Ob njem sta med junaki zgodbe tudi Joan Beaz in Peter Seeger.

Timothée Chalamet nastopa tudi kot producent biografskega celovečerca o Bobu Dylanu. K projektu, ki se že napoveduje kot filmski dogodek leta, je ameriški igralec francoskega rodu pristal takoj. Predvsem zato, kot je sam povedal, ker prav teksti Dylanovih pesmi lahko bistveno pripomorejo k pravilni interpretaciji časa in dogodkov, ki ostajajo drugače mlajši generaciji, težko razumljivi.

A Complete Unknown (Popolni neznanec)

Država ZDA, 2024

Režija James Mangold

Igrajo Timothée Chalamet, Monica Barbaro, Elle Fanning in Edward Norton