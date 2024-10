Lahkotnejši pridih nikoli banalne skupine

Pred nami je še ena nova plošča norveških rokerjev Motorpsycho. Fantje nam točni kot švicarska ura vsako leto ponujajo novo glasbo in tako je tudi letos. Pred dvema tednoma je za njihovo samostojno založbo Det Nordenfjeldske Grammofonselskab izšel plošček Neigh!!.

Motorpsycho niso nikoli banalni, ne v glasbi in niti v naslovih plošč. V tem primeru se beseda neigh nanaša na rezgetanje konjev ... Norveški trio je pravi guru svetovne psihedelične glasbene scene. Gre za bend, ki se je v petintridesetletni karieri lotil domala vseh glasbenih zvrsti. Hans Magnus »Snah« Ryan in Bent Sæther sta glavna akterja benda – kitara, bas in dvojni vokal že od ustanovitve zasedbe. Za bobni pa so se večkrat zvrstili različni bobnarji. Do lani je na primer sedel Tomas Järmyr. Z njim je bend leta 2017 izdal prvi del tako imenovane Gullvåg trilogije, ploščo The Tower, kateri je dve leti kasneje sledil album The Crucible, leta 2020 pa še zadnja The All Is One. Že leto kasneje je trilogiji sledila nova plošča Kingdom of Oblivion, sedemdeset minut sveže glasbe, v kateri smo imeli na voljo tudi nekaj akustičnega materiala. Nato pa spet rokerska psihedelija v ospredju v albumu Ancient Astronauts. Motorpsycho so pač taki, radi ustvarjajo najrazličnejšo glasbo, briga jih, če bo plošča prodrla na evropski mainstream. Od vedno pa imajo radi tudi bolj akustične komade. Zato so se lani, po seriji »epskih« rokerskih albumov, vrnili z bolj pop obarvanim ploščkom z intimnimi in pretežno akustičnimi skladbami. Yay! je lani bil neke vrste odgovor na celo vrsto zakompliciranih albumov, ki jih je bend izdal v prejšnjih letih. Veliko bolj »prebavljiva« plošča z jasnim namigom na akustično folk psihedelijo iz šestdesetih in sedemdesetih prejšnjega tisočletja.

Lahkotnejši pridih pa ima tudi novi plošček Neigh!!. Gre za neke vrste nadaljevanje prejšnjega albuma, saj je večina komadov nastala med pisanjem lanske plošče. Na albumu imamo devet pesmi, za vsega skupaj malo več kot štirideset minut glasbe. »Tu ne gre za konvencionalno ploščo, ki sledi rdeči niti od začetka do konca,« sta pojasnila Ryan in Sæther, »pač pa za skupek komadov, ki naj ne bi spadali na album, s katerimi pa sva oba zelo vesela. Nisva jih mogla pustiti v predalu.«

Prva na vrsti Psycholab je vesela, rokerska skladba, takoj zatem pa prisluhnemo neke vrste psihedelični molitvi z naslovom Return To Sanity. This Is Your Captain je daljši komad z veliko kitarskih solov, All My Life (I Love You) pa priredba »pozabljene« skladbe folk rok kantavtorja Skipa Spencea iz šestdesetih. Revenants je spet umirjena, akustična skladba v Syd Barrett stilu, Crownee Says pa bolj moderna, skoraj brit rok pesem. Na koncu pa še vesoljsko popotovanje v instrumentalnem komadu Condor.

Neigh!!

Motorpsycho

Psihedelični prog rok

Det Nordenfjeldske Grammofonselskab, 2024