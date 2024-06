Legendarna Muca Copatarica zaživela v animiranem filmu

Eden od najbolj priljubljenih likov slovenske otroške literature Muca Copatarica avtorice Ele Peroci in ilustratorke Ančke Gošnik Godec je zdaj zaživel še v animiranem filmu v režiji Roka Predina. Predpremierna uprizoritev je bila danes v ljubljanskem Kinodvoru, ravno na dan, ko ilustratorka legendarne otroške zgodbe praznuje 97. rojstni dan.

»Strašno so me počastili za rojstni dan,« je 97-letna ilustratorka dejala v izjavi za STA in izkazala veliko zadovoljstvo nad nastalo produkcijo. Film se ji zdi duhovit in lep. Tako kot pisateljica Ela Peroci tudi Alenka Gošnik Godec sodi med najpomembnejše in največkrat nagrajene ustvarjalce za otroke v Sloveniji. Ilustratorka je med drugim letošnja prejemnica nagrade za življenjsko delo Riharda Jakopiča.

Po današnjem ogledu filma je potekal pogovor s sodelujočimi pri nastali produkciji. Režiser Predin je v pogovoru med drugim povedal, da je pravljica klasika, zato so v animaciji uporabili ilustracije Ančke Gošnik Godec iz legendarne slikanice Muca Copatarica. Kot je pojasnil, so bili pri produkciji previdni, da pravljici niso stopali na prste, podobi nič odvzeli in produkciji dodali nič nepotrebnega. Spremenili so le tisto, kar je za animirani film potrebno. Predin je še dodal, da obstaja le ena Muca Copatarica in ta je Ančkina.

V izjavi za STA je dejal, da so ilustracije Gošnik Godec za Muco Copatarico kar klicale po animaciji. Po njegovih besedah se je v njegovem ustvarjalnem procesu kmalu izkazalo, da se likovna podoba fantastične pravljice odlično prilega filmski produkciji.

Predin je v izjavi za STA še povedal, da želi pri najmlajših gledalcih vzbuditi občutek topline in čarovnije, predvsem pa spodbuditi »slutnjo, da pod svetom, v katerem živimo, obstaja čaroben svet, v katerem muce šivajo copatke«.

Muci Copatarici je glas v animiranem filmu posodila igralka Silva Čušin. Scenarij je napisal Andrej Predin, avtor glasbe je Daniel Pemberton, pod oblikovanje zvoka se podpisuje Barnaby Templar - Fonic. Film je nastal v produkciji hiše Stara Gara, producent je Miha Černec, izvršna producentka pa Mihaela Trupi. Koproducent je Radiotelevizija Slovenija, film pa sta finančno podprla Slovenski filmski center in Mestna občina Maribor.

Legendarna Muca Copatarica pisateljice Peroci in ilustratorke Gošnik Godec pripoveduje zgodbo o muci, ki otrokom vzame copate, ki jih ne pospravijo. Nato jih zakrpa in vrne. Zgodba je prvič izšla leta 1957 in do danes doživela več kot 30 ponatisov.

Premiera kratkega animiranega filma Muca Copatarica bo v petek ob 18. uri v Lutkovnem gledališču Maribor. Ponoven ogled bo na Štajerskem možen v soboto dopoldne.