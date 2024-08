Madež na obrazu in v odnosih

Maria se presrečna povzpenja po stopnicah razkošne palače v centru Vicenze, da bi čimprej dohitela moža Osvalda s čudovito novico, da je noseča. Tega se zelo veseli tudi svakinja in moževa dvojčica Erminia, slavna pianistka, ki živi tik ob bratu in njegovi mladi ženi. Neizmerno veselje, ki je zaznamovalo pričakovanje novorojenke, pa skali rojstvo male Rebecce. Deklica se rodi z velikim rdečim madežem na obrazu, kar zelo prizadene predvsem mlado mamo Mario.

Najnovejši film režiserja Marca Tullia Giordane La vita accanto je posnet in delno povzet po istoimenskem romanu Mariapie Veladiano, pisateljice, ki je ravno s to svojo knjigo pred štirinajstimi leti osvojila literarno nagrado Calvino.

Filmska zgodba, postavljena na začetek osemdesetih let prejšnjega stoletja, se nadaljuje z opisovanjem življenja male Rebecce, ki jo mama skriva za stenami lepega doma, ker je prepričana, da jo lahko samo tako zaščiti pred kritikami, opazkami in zlobo zunanjega sveta.

Pri šestih letih pa mora črnolaso dekletce v šolo. Rebecca tam spozna nov svet in predvsem sošolko Lucillo, ki nima predsodkov; obrazni madež ni ovira za njuno prijateljstvo. Rebecca si pri tem ne more kaj, da ne bi zamerila mami, ker jo je do takrat zaprla v hišo in ji zaradi svoje stiske pred madežem onemogočila normalno življenje. Kot je povedal režiser Giordana, je film zgodba o madežih, kompleksih in frustracijah, ki nas pogosto tarejo in nam ne dopuščajo, da bi suvereno stopili v življenje.

V filmu La vita accanto, ki je posnet v Vicenzi, ob dobrih Micheli Cescon in Paolu Pierobonu nastopa tudi tokrat odlična Sonia Bergamasco, ki jo je pravzaprav odkril sam Giordana, ko je pred enaindvajsetimi leti posnel svojo največjo uspešnico, La meglio gioventù (2003).

Pri novem celovečercu je v vlogi koproducenta in soscenarista sodeloval tudi Marco Bellocchio. Njegova prisotnost je v filmu Marca Tullia Giordane mestoma preveč markantna, saj se La vita accanto spogleduje z nedorečenim, kar nikakor ne sodi v filmografijo Giordane.

Celovečerni film, ki je od danes na sporedu italijanskih kinodvoran, bodo jutri zvečer predstavili v goriškem Kinemaxu; projekcije se bo udeležil tudi sam režiser.

La vita accanto

Država: Italija, 2024

Režija: Marco Tullio Giordana

Igrajo: Paolo Pierobon, Sonia Bergamasco, Michela Cescon, Sara Ciocca, Valentina Bellè, Beatrice Barison