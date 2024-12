Marij Čuk naj bi danes prevzel krmilo Društva slovenskih pisateljev

Društvo slovenskih pisateljev (DSP) bo na današnjem izrednem volilnem občnem zboru ob 17. uri izbiralo novega predsednika. Septembra je namreč predčasno odstopil Dušan Merc. Edini kandidat za novega predsednika DSP je Tržačan Marij Čuk, ki je od 12. decembra lani član upravnega odbora. Če bo izvoljen, bo njegov mandat trajal do 12. decembra 2026, ko se konča mandat aktualnih organov DSP.

Pesnik, pisatelj, dramatik in kritik Čuk je v kratkem programu dela do leta 2026, ki obsega osem točk, na prvem mestu izpostavil povezovanje pisateljskega teritorija v skupni slovenski prostor. Merc, znan tudi kot dolgoletni ravnatelj ljubljanske OŠ Prule, razlogov za odstop ni navedel. Društvo je vodil od maja 2019, z odstopom pa se je pridružil predhodnikoma Ivu Svetini in Aksinji Kermauner, ki sta prav tako predčasno končala mandat.

V prostorih Društva slovenskih pisateljev v Ljubljani bodo sicer danes po občnem zboru odprli tudi knjigarno, poimenovano po prvi slovenski pisateljici in skladateljici Josipini Urbančič Turnograjski (1833-1854). To ne bo klasična knjigarna, pač pa bodo v njej lahko prostor dobile založbe, ki nimajo knjigarne v Ljubljani.