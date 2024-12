Mladika in ZTT prvi gostji nove knjigarne Društva slovenskih pisateljev

Slovenski založbi iz Trsta - Mladika in Založništvo tržaškega tiska (ZTT) - bosta prvi gostji nove knjigarne Društva slovenskih pisateljev (DSP), ki jo bodo v torek, ob 19. uri, odprli Ljubljani (Tomšičeva ulica 12). V knjigarni, poimenovani po pisateljici, pesnici in skladateljici Josipini Urbančič Turnograjski (1833-1851), bodo naprodaj knjige hišnih društev: izdaje Društva slovenskih pisateljev, Društva slovenskih književnih prevajalcev in Slovenskega centra Pen. Gostovale pa bodo tudi založbe, ki v slovenski prestolnici nimajo svoje knjigarne.

Tržaški založbi bosta v njej vse do sredine marca 2025. V vabilu na torkovo slavnostno odprtje Josipinine knjigarne so pri Društvu slovenskih pisateljev zapisali, da »Mladika in Založništvo tržaškega tiska opravljata dragoceno spoznavalno in informativno vlogo ter v zamejstvu delujeta kot posrednik med kulturama.«

Knjigarno bosta odprla dosedanji predsednik DSP Dušan Merc, ki je po petih letih predsedovanja predčasno odstopil septembra in Marij Čuk, tržaški avtor in podpredsednik pisateljskega društva, ki je kandidat za nasledstvo Dušana Merca.